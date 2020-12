To były najpopularniejsze artykuły w 2020 [TOP 10]

Choć jeszcze na początku 2020 nikt nie spodziewał się takiego obrotu sytuacji, miniony rok zdecydowanie zdominowały newsy i artykuły na temat koronawirusa. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy najchętniej czytaliście o ciągle zmieniających się przepisach ‘koronowych’ czy o działaniach norweskich władz w walce z pandemią. Wśród najpopularniejszych w 2020 artykułów znalazły się także te na temat notowania korony norweskiej.

Kiedy na początku 2020 pisaliśmy pierwsze newsy na temat koronawirusa, nie przypuszczaliśmy, że ten temat zdominuje cały rok. Praktycznie od marca nie było dnia, byśmy nie publikowali artykułu o covid-19. Nie mieliśmy jednak innego wyjścia - stale zmieniające się przepisy uchwalone do walki z pandemią, a także dynamiczna sytuacja epidemiczna w Norwegii wymagały informowania na bieżąco o tym, co dzieje się w kraju fiordów. Dlatego tegoroczne zestawienie najpopularniejszych artykułów będzie w pewnym sensie ‘wyjątkowe’, bo monotematyczne. Mamy nadzieję, że taki rok już więcej się nie powtórzy, tymczasem jednak przedstawiamy najpopularniejsze artykuły roku 2020.

Najchętniej czytane w 2020 były przede wszystkim teksty na temat szybko zmieniającej się sytuacji epidemicznej. Z racji ogromu informacji, o których musieliśmy napisać, powstała specjalna zakładka, by czytelnicy mogli szybko znaleźć interesujące ich newsy.

Ropa naftowa, korona norweska, loty do Polski i oczywiście covid-19 - artykuły na ten temat czytaliście najchętniej. Źródło: MN

Wizz Air zawiesza wszystkie loty do i z Norwegii

W połowie marca, gdy - wobec rosnącej liczby kolejnych zakażonych koronawirusem - norweskie władze podjęły decyzję o wprowadzeniu lockdownu, Wizz Air odwołał wszystkie połączenie do i z Norwegii. Artykuł o tym był jednym z najczęściej czytanych w mijającym roku.

Niestety 2020 obfitował w raczej pesymistyczne prognozy rynkowe, hiobowe wieści dla gospodarki czy słabe notowania dotyczące kursu norweskiej waluty. Wszystko to było efektem wprowadzenia przez rząd Norwegii lockdownu i zamrożenia gospodarki na przełomie marca i kwietnia. Artykułem, który najchętniej czytaliście w mijającym roku, był również ten dotyczący załamania kursu korony.

Podają się za pracowników służby zdrowia, chcą badać na obecność koronawirusa. Nie wpuszczajcie ich do domów

W każdej kryzysowej sytuacji znajdą się osoby, które chcą wykorzystać cudze nieszczęście, by na tym zarobić. Tak było i w przypadku wybuchu epidemii. Jednym z najczęściej czytanych w 2020 artykułów był ten o oszustach z Oslo, którzy podszywali się za pracowników służby zdrowia. Władze apelowały wówczas, by nie wpuszczać ich do domów.