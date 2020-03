Całkowite załamanie kursu korony. Tak źle nie było od prawie 30 lat

Historyczny spadek

W środę 18 marca 1 euro kosztowało już 11,65 NOK, podczas gdy kurs dolara wynosił 10,57 NOK – był to jednak dopiero początek osłabiania się norweskiej waluty, która w ciągu doby straciła na wartości ponad 1 koronę. W czwartek rano za 1 euro trzeba było zapłacić już 12,91 NOK, natomiast 1 dolar kosztował 11,96 NOK – w obydwu przypadkach są to najsłabsze wyniki w historii. Dla samych mieszkańców Norwegii może to skutkować przede wszystkim większymi wydatkami na zakupy, spowodowanymi wyższymi cenami towarów importowanych z zagranicy.



Również w stosunku do polskiej waluty korona znacznie traci na wartości – obecnie 1 korona kosztuje 0,35 złotego, czyli cztery grosze mniej niż jeszcze dzień wcześniej.