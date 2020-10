Koniec z ulgą abolicyjną? Sejm przegłosował ustawę

28 października posłowie w Polsce przyjęli nowelizację ustawy, która znacznie ogranicza możliwość skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej. Oznacza to, że polscy rezydenci podatkowi pracujący za granicą, m.in. w Norwegii, będą musieli zapłacić wyższy podatek. Projekt ustawy trafił do Senatu.

Polacy za granicą zapłacą wyższy PIT