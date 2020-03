Norwegia wprowadza kwarantannę dla osób wracających z zagranicy [AKTUALIZACJA]

Helsedirektoratet podaje, że kierowcy i personel transportu towarów czy pasażerów są zwolnieni z tej decyzji. Dotyczy to również personelu potrzebnego do wykonania usług transportowych.Zarządzający przedsiębiorstwem mają prawo do wyjątków dla własnego kluczowego personelu, gdy jest to absolutnie niezbędne do utrzymania prawidłowego funkcjonowania firmy lub utrzymania kluczowych funkcji społecznych.Treść rozporządzenia znajduje się tu