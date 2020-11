Do Norwegii tylko z negatywnym wynikiem testu na koronawirusa: nowe obostrzenia w kraju fiordów

Premier Erna Solberg przedstawiła piątego listopada nowe obostrzenia, które towarzyszyć będą w najbliższych tygodniach mieszkańcom Norwegii, ale także i podróżnym. Do najważniejszych należy obowiązek przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na COVID-19 po przybyciu do Norwegii. Nowe restrykcje mają pozwolić Norwegom unormować sytuację epidemiczną przed Bożym Narodzeniem.

Wymóg testu dotyczy wszystkich osób, które wjeżdżają do Norwegii: pracowników, ich rodzin oraz turystów. Członkowie rodziny odwiedzającej nas w kraju fiordów zobowiązani są do odbycia kwarantanny w hotelu, a nie w miejscu zamieszkania osoby, która na stałe przebywa w Norwegii.~~MN

Rada Ministrów zaproponowała również gminom, w których sytuacja epidemiczna jest trudna, wdrożenie lokalnych restrykcji. Wśród nich znalazły się: ograniczenia w organizacji sportu amatorskiego oraz aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, zamknięcie lokali gastronomicznych o 22:00, ograniczenia dotyczące organizacji wydarzeń masowych oraz czasowe zamknięcie instytucji kultury oraz obiektów sportowych. Erna Solberg zaapelowała także do mieszkańców Norwegii, by ograniczyli podróże krajowe oraz zachowywali co najmniej dwumetrowy odstęp podczas kontaktu z seniorami i innymi osobami znajdującymi się w grupie wysokiego ryzyka.

– Wymóg okazania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na obecność koronawirusa jest podobny do środków, które wprowadzono w Danii. Wprowdzamy go dla podróżujących z krajów oznaczonych jako czerwone. Jest to dodatkowe zabezpieczenie, funkcjonujące obok 10-dniowej kwarantanny – skomentowała nowe obostrzenie Erna Solberg.



Kończąc konferencję, członkowie Rady Ministrów zaapelowali o wzięcie wspólnej odpowiedzialności za norweskie społeczeństwo. Zwrócili uwagę, że nadchodzące tygodnie nie będą czasem na imprezy, a na domową izolację. Twierdzą, że dostosowanie się do nowych środków pozwoli Norwegom zlikwidować większość obostrzeń jeszcze przed Bożym Narodzeniem.