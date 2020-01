Banki zamykają niepotwierdzone konta. Tysiące osób nie dostarczyły dokumentów

17 stycznia 2020 roku mija termin nałożony przez Ministerstwo Finansów, do którego wszystkie banki w Norwegii muszą zablokować konta klientów, którzy nie dostarczyli ważnych dokumentów tożsamości – już teraz norweskie instytucje finansowe rozpoczęły zamykanie niepotwierdzonych rachunków, co nawet dla wielu tysięcy osób może oznaczać utratę dostępu do swoich środków.

Odgórne wymagania

Nowe przepisy wprowadzone przez Ministerstwo Finansów obligują banki do ponownego potwierdzenia tożsamości swoich klientów, co jest niezbędne, aby dalej móc korzystać z oferowanych usług – ma to pomóc przede wszystkim walczyć z przestępstwami gospodarczymi i praniem pieniędzy. Mimo że ostateczna data dostarczenia dokumentów nałożona przez władze to 17 stycznia 2020 roku, każdy bank indywidualnie ustalił ostateczne terminy dla swoich klientów. Część instytucji finansowych rozpoczęła już dlatego proces blokowania kont osób, które mimo otrzymania informacji nie potwierdziły swojej tożsamości.