Skandal zasiłkowy, nowe trasy nad fiordy i śnieżne zamiecie: o tym w 2019 najchętniej czytali Polacy w Norwegii

1) Nadchodzi burza śnieżna. Alarm pogodowy



2) Norweski serial hitem HBO GO. Pobił nawet „Grę o Tron”



3) To największe zatrzymanie od lat: Polak próbował wwieźć do Norwegii ponad 30 000 puszek piwa



4) Znamy kolejną decyzję WizzAir: od października wraca popularne połączenie do Norwegii



5) Nowy sposób na zbyt szybką jazdę: Norwegowie przetestują automatyczne zapadnie



6) Śnieg, rekordy zimna i zamknięte drogi: lipiec nad fiordami nie rozpieszcza



7) Pięć nowych tras z południa Polski do Norwegii: Wizz Air rozbudowuje siatkę połączeń



8) Skandal w NAV: przez lata niesłusznie odmawiali wypłaty zasiłków za granicę, w tym do Polski



9) Sprzątanie, hotelarstwo czy budowlanka. Wchodzą nowe stawki dla wszystkich pracowników



10) Zbliża się początek roku szkolnego 2019/2020. Sprawdź, kiedy wypadają ferie i dni wolne



11) Historycznie słaby kurs korony. To zła wiadomość dla Polaków



12) Zakupy za granicą a podróż do Norwegii: poznaj ważne przepisy i limity przewozowe



13) Wizz Air kasuje niektóre trasy z Polski. Zniknie nowe połączenie nad fiordy



14) Zaginął Polak. Niedawno przyjechał do Norwegii



15) Uwaga, spadnie dużo śniegu. Wydano ostrzeżenia