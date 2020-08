Ostatnie dni bez kwarantanny? FHI zmienia zalecenia dla Polski

FHI wydało zalecenie w poniedziałek, 10 sierpnia wieczorem. Fot. MN

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) zareagował na ostatni wzrost zakażeń w Polsce. W związku z przekroczeniem dopuszczalnych wskaźników, instytucja apeluje, by Polska została zaliczona do “czerwonych krajów”. Oznacza to, że osoby podróżujące z Polski zostaną objęte 10-dniową kwarantanną po przekroczeniu norweskiej granicy.

FHI aktualizuje listę “czerwonych państw” co dwa tygodnie. Może jednak wydawać rekomendacje wcześniej, jeśli sytuacja epidemiczna w co najmniej jednym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyraźnie się pogorszy. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego wydał zalecenie, by na najbliższej konferencji rządu - 14 sierpnia - obywatele pięciu nowych państw zostali objęci obowiązkiem kwarantanny. Wśród nich znajdują się Polacy. Apel dotyczy również części szwedzkich oraz duńskich regionów.

Polacy mieszkający w Norwegii otrzymali SMSy, które wyjaśniają zasady 10-dniowej kwarantanny.

Zaleca się wprowadzenie obowiązku kwarantanny dla następujących krajów i regionów (w nawiasach dane dotyczące liczby osób zainfekowanych na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich dwóch tygodni):



Islandia (25,4)

Malta (58,6)

Holandia (32,5)

Polska (23,0)

Cypr (20,1)

Wyspy Owcze (205,4)



Regiony w Szwecji:



Östergötland (28,1)

Blekinge (29,5)

Värmland (20,2)

Uppsala (23,9)

Dalarna (26,8)

Örebro (29,8)



Regiony w Danii:



Zelandia (bez regionu stołecznego) (26,5)

Środkowa Jutlandia (42,3)

Według obecnych obostrzeń nałożonych przez norweski rząd, 10-dniową kwarantannie muszą poddać się podróżujący, którzy przybyli do kraju fiordów m.in z Hiszpanii, Francji, Portugalii, Czech oraz Rumunii. Jeśli zalecenia FHI zostaną zatwierdzone w najbliższy piątek przez Radę Ministrów, 10-dniowa kwarantanna będzie obowiązywała podróżujących z Polski od soboty, 15 sierpnia.