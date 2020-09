Jeszcze nie trafił do sprzedaży, a już jest kolejka, by go kupić. W 2021 premiera nowego Audi e-tron GT

Choć w sprzedaży w kraju fiordów pojawi się dopiero w 2021, już budzi ogromne zainteresowanie, a na wstępną listę rezerwacyjną wpisują się kolejni chętni, którzy chcą mieć go w swoim garażu. Mowa o nowym Audi e-tron GT, pierwszym samochodzie elektrycznym opracowanym przez Audi Sport.

Model z górnej półki

- Audi e-tron GT to prestiżowy model Audi, ma jednak potencjał, by stać się dla nas modelem masowym na norweskim rynku - tłumaczy Elin Sinervo, dyrektor Audi Norway w Harald. A. Møller AS. - Aby jak najlepiej zadbać o norweskich entuzjastów, wprowadzamy teraz rozwiązanie rezerwacyjne, które pozwolą zainteresowanym uzyskać dodatkowe informacje i przewagę w możliwości zakupu, gdy już samochód trafi na rynek - dodaje.



E-tron GT to model z górnej półki, zachwala go producent. Samochód ma 590 KM, zasięg powyżej 400 km, a do setki rozpędzi się w 3,5 sekundy. Jak informuje koncern, projekt i nadwozie nowego e-trona GT opracowano w tunelu aerodynamicznym, zaś cała konstrukcja auta charakteryzuje się niskim współczynnikiem oporu powietrza.



Poniżej: Audi e-tron GT ma 4,96 m długości, 1,96 m szerokości i 1,38 m wysokości. Materiały, które wykorzystano w procesie tworzenia samochodu, to m.in. szereg aluminiowych elementów i wsporniki ze stali o wysokiej wytrzymałości. Dach w e-tron GT wykonany jest z karbonu.