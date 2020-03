Cena ropy i kurs korony notują historyczne spadki. „Rośnie ryzyko kryzysu finansowego”

W piątek 6 marca państwa OPEC zerwały negocjacje z Rosją w kwestii ograniczenia wydobycia ropy – ta decyzja spowodowała ogromny spadek cen surowca, który w poniedziałek 9 marca sięgnął wyjątkowo niski pułap 32,34 dolara za baryłkę. Sytuacja wpłynęła znacząco także na kursy walut, w tym korony norweskiej, która w stosunku do euro osiągnęła najsłabszy kurs w historii – 10,95 NOK.

Gwałtowny spadek cen ropy przyczynił się też do załamania na giełdzie – zdaniem ekspertów, jeśli tendencje się utrzymają, może to oznaczać początek globalnego kryzysu finansowego.

Ogromny spadek cen

Na trudną sytuację na rynku naftowym wpływa przede wszystkim epidemia koronawirusa, która przyczynia się do gwałtownego spadku zapotrzebowania na czarne złoto. Aby utrzymać ceny surowca na wysokim poziomie, państwa OPEC chciały podtrzymać z Rosją porozumienie o ograniczeniu produkcji – zerwanie negocjacji wpłynęło dlatego na ogromne spadki wartości ropy, która w poniedziałek 9 marca osiągnęła cenę zaledwie 32,34 dolara za baryłkę. Oznacza to aż 30-proc. spadek w stosunku do wartości sprzed weekendu – ostatni raz tak duże różnice odnotowano w 1991 roku.