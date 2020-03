Podają się za pracowników służby zdrowia, chcą badać na obecność koronawirusa. Nie wpuszczajcie ich do domów

Gmina Oslo opublikowała oświadczenie, w którym przestrzega przed oszustami podającymi się za pracowników służby zdrowia – osoby te losowo składają wizyty mieszkańcom, chcąc rzekomo wykrywać u nich koronawirusa. Nie wolno wpuszczać ich do środka. Na działania oszustów narażone są zwłaszcza osoby starsze.

Oslo kommune opublikowała oświadczenie 2 marca, po tym, jak do urzędników zaczęły docierać niepokojące informacje o oszustach podszywających się pod pracowników służby zdrowia:

Ważna wiadomość: poinformowano nas, że osoby podające się za pracowników służby zdrowia chcą badać mieszkańców na obecność koronawirusa. Osoby te nie są pracownikami gminy, nie należy wpuszczać ich do domów. Gmina Oslo nie przeprowadza losowych wizyt w celu zbadania infekcji.

Pod postem pojawiły się komentarze internautów, którzy opisywali, że oszuści od około tygodnia próbują dostać się do ich mieszkań „na koronawirusa”. Mieszkańcy Oslo zwracają uwagę, że zagrożone są zwłaszcza osoby starsze, które w większości nie mają dostępu do mediów społecznościowych, są bardziej ufne i nieświadome faktu, że mogą mieć do czynienia z oszustami.



Norweskie media informują także, że stołeczna policja została już powiadomiona o próbach oszustwa.