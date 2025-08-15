  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Norweski NAV nie ma pieniędzy na zasiłki

Bartek Karpowski
Bartek Karpowski
(bartek.karpowski)
18
Partner kanału - https://www.multinor.no/ - norweskie formalności bez stresu!
Przysięgłe tłumaczenia polsko - norweskie https://www.multinor.no/tlumaczenia

LINKI DO OMAWIANYCH WYDARZEŃ:
https://www.vg.no/nyheter/i/4B2lzo/nav-kontorer-stopper-avtaler-om-nye-arbeidstiltak-maa-spare-penger
https://www.nrk.no/vestland/mann-siktet-for-overgrep-mot-over-30-barn-1.17527683
https://e24.no/boers-og-finans/i/yEP99E/oljefondets-stoerste-aksjepost-er-i-nvidia
https://www.dagbladet.no/nyheter/situasjonen-er-alvorlig/83450701?utm_source=chatgpt.com
https://www.mojanorwegia.pl/biznes-i-gospodarka/norwegowie-zostawili-miliardy-za-granica-wiemy-co-najchetniej-kupuja-24478.html
https://www.nrk.no/vestland/privat-investor-kjopte-kystvaktskip-_-vil-hindre-russisk-spionasje-og-sabotasje-1.17508128
https://www.lydenavnorge.no/p4/nyheter/ti-barn-i-pakkeboks/artikkel/975461/
https://www.lydenavnorge.no/p4/nyheter/eldre-har-ofte-sex/artikkel/975065/

SERWIS: https://www.mojanorwegia.pl/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/mojanorwegiapl/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/mojanorwegia.pl/

#norwegia #podsumowanie #zarobki
Kategoria: Filmy instruktażowe
Dodano: 15-08-2025 21:56

