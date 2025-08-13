Norwegowie zostawili miliardy za granicą. Wiemy, co najchętniej kupują

Jednodniowe zakupy w Szwecji na stałe wpisały się w zwyczaje Norwegów. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Mieszkańcy Norwegii coraz chętniej przekraczają granicę, aby robić zakupy. W pierwszym półroczu 2025 r. wydali na ten cel ponad 5,4 mld NOK, co oznacza wyraźny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Co kupują najchętniej?

Całkowita wartość zakupów w drugim kwartale 2025 wyniosła 2,916 mld NOK, co oznacza wzrost o 7,6 proc. w stosunku do drugiego kwartału 2024. W pierwszym półroczu suma wyniosła nieco ponad 5,4 mld NOK, co stanowi blisko siedmioprocentowy wzrost rok do roku. Większa wartość zakupów wynika nie tylko z minimalnie większej liczby wyjazdów, ale także z inflacji w Szwecji i spadku wartości korony norweksiej.

Dane Centralnego Biura Statystycznego (SSB) obejmują transakcje zrealizowane podczas tzw. jednodniowych wyjazdów bez noclegu. Statystyki pokazują zarówno łączną wartość zakupów, jak i podział według grup produktów oraz liczbę takich wyjazdów.



Koszyk, czyli zakupowe preferencje Norwegów W strukturze zakupów w drugim kwartale 2025 roku największy udział miały zakupy żywności i artykułów codziennego użytku – 1,301 mld NOK, co stanowi 44,6 proc. całkowitej wartości. Inne istotne kategorie to napoje bezalkoholowe – 255 mln NOK (8,7 proc.), alkohol (piwo i cydr) – 182 mln NOK (6,2 proc.), snus – 194 mln NOK (6,6 proc.), a także słodycze – 150 mln NOK (5,2 proc.).



Wśród kategorii zauważalny spadek odnotowano przy zakupach wina i alkoholowych napoi gotowych – 158 mln NOK, co stanowi 5,4 proc. spadek względem wcześniejszego okresu.

Koszyk zakupowy Norwegów podczas wyjazdów transgranicznych.Il. SSB

Podróże i zmieniające się preferencje Liczba jednodniowych wyjazdów za granicę wyniosła w drugim kwartale 2025 roku około 1,437 mln, co oznacza wzrost o jeden proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2024 roku. Struktura udziałów procentowych w całym koszyku zakupów w porównaniu do drugiego kwartału 2024 roku pozostała stosunkowo stabilna, choć żywność zwiększyła swój udział o 5,3 pkt proc.



Kategorie takie jak wino i inne towary odnotowały spadek – odpowiednio o 3,4 pkt proc. oraz 2,3 pkt proc. Wzrosły też udziały napojów bezalkoholowych (+0,9 pkt proc.), snusu (+0,4 pkt proc.) i słodyczy (+0,4 pkt proc.), podczas gdy zakupy usług i wizyty w kawiarniach/restauracjach zmniejszyły się o 1,2 pkt proc.

W pierwszym półroczu 2025 r. Norwegowie wydali ponad 5,4 mld NOK na zakupy podczas jednodniowych wyjazdów za granicę. To niemal siedmioprocentowy wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Zakupy żywności pozostają dominującą kategorią, a rosnące znaczenie napojów bezalkoholowych, snusu i słodyczy wskazuje na zmiany w preferencjach konsumpcyjnych.