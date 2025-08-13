Norwegowie zostawili miliardy za granicą. Wiemy, co najchętniej kupują
13 sierpnia 2025 14:01
Jednodniowe zakupy w Szwecji na stałe wpisały się w zwyczaje Norwegów. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Dane Centralnego Biura Statystycznego (SSB) obejmują transakcje zrealizowane podczas tzw. jednodniowych wyjazdów bez noclegu. Statystyki pokazują zarówno łączną wartość zakupów, jak i podział według grup produktów oraz liczbę takich wyjazdów.
Koszyk, czyli zakupowe preferencje Norwegów
Wśród kategorii zauważalny spadek odnotowano przy zakupach wina i alkoholowych napoi gotowych – 158 mln NOK, co stanowi 5,4 proc. spadek względem wcześniejszego okresu.
Podróże i zmieniające się preferencje
Kategorie takie jak wino i inne towary odnotowały spadek – odpowiednio o 3,4 pkt proc. oraz 2,3 pkt proc. Wzrosły też udziały napojów bezalkoholowych (+0,9 pkt proc.), snusu (+0,4 pkt proc.) i słodyczy (+0,4 pkt proc.), podczas gdy zakupy usług i wizyty w kawiarniach/restauracjach zmniejszyły się o 1,2 pkt proc.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
A jak budzą się kolejnego dnia na kacu widzą uśmiechniętego inżyniera z pontonu który żyje beztrosko z zasiłku na który poborca podatkowy włożył łapę do kieszeni.