  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

To nie były spokojne święta w Norwegii...

Bartek Karpowski
Bartek Karpowski
(bartek.karpowski)
22
  • Zgłoś
Partner kanału - https://www.multinor.no/ - norweskie formalności bez stresu!
Przysięgłe tłumaczenia polsko - norweskie https://www.multinor.no/tlumaczenia

LINKI DO OMAWIANYCH WYDARZEŃ:
https://www.nrk.no/stor-oslo/natt-til-2.-juledag_-fyll_-apenlys-sex-og-biting-1.17705470
https://www.lydenavnorge.no/p4/nyheter/nordmenn-tyngre-enn-dansker-og-svensker/artikkel/985045/
https://www.lydenavnorge.no/p4/nyheter/stadig-flere-utlendinger-feirer-jul-i-norge/artikkel/986326/
https://www.lydenavnorge.no/p4/nyheter/syk-laks-har-ikke-skremt-nordmenn/artikkel/985332/
https://www.nrk.no/ostfold/frykter-moss-kan-bli-utslettet_-300-torpedoer-og-kvikkleire-truer-byen-1.17703045
https://www.nrk.no/ostfold/rekordbeslag-av-vannpipetobakk-pa-svinesund_-ma-ti-maneder-i-fengsel-1.17705326
https://www.nrk.no/norge/ble-utredet-for-sexsomni-_-na-er-mannen-frikjent-for-sovevoldtekt-1.17701818

SERWIS: https://www.mojanorwegia.pl/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/mojanorwegiapl/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/mojanorwegia.pl/

#norwegia #podsumowanie #zarobki
Kategoria: Filmy instruktażowe
Pokaż więcej Ukryj
Dodano: 27-12-2025 15:14 (1 głos) 5.0

Podobne filmy
Gość
Wyślij


Podaj powód zgłoszenia
Wyślij zgłoszenie

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.