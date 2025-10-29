  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Norweskie pensje są za wysokie

Bartek Karpowski
Bartek Karpowski
(bartek.karpowski)
22
Partner kanału - https://www.multinor.no/ - norweskie formalności bez stresu!
Przysięgłe tłumaczenia polsko - norweskie https://www.multinor.no/tlumaczenia

LINKI DO OMAWIANYCH WYDARZEŃ:
https://www.mojanorwegia.pl/biznes-i-gospodarka/norwescy-ekonomisci-znalezli-powod-wyzszej-inflacji-wszystko-przez-twoja-pensje-25081.html
https://www.mojanorwegia.pl/praca-i-prawo-pracy/tak-zarabiaja-imigranci-w-norwegii-porownali-ich-wyplaty-z-obywatelami-kraju-fiordow-24503.html
https://www.nrk.no/innlandet/to-kinesere-pagrepet-pa-e6-i-brumunddal-_-mistenkt-for-spionasje-1.17629157
https://www.nrk.no/nyheter/fhi_-kreftdodeligheten-pa-sitt-laveste-noensinne-1.17629122
https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/flere-investerer-i-krypto-blir-mer-normalisert/18231314/
https://www.nrk.no/stor-oslo/ruters-egne-tester-viser_-oslos-elbusser-kan-fjernstyres-1.17629321
https://www.lydenavnorge.no/p4/nyheter/barneombudet-vold-rammer-for-mange/artikkel/981703/
https://www.lydenavnorge.no/p4/nyheter/flere-15--og-16-aringer-royker/artikkel/981490/

SERWIS: https://www.mojanorwegia.pl/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/mojanorwegiapl/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/mojanorwegia.pl/

#norwegia #podsumowanie #zarobki
Kategoria: Filmy instruktażowe
Dodano: 29-10-2025 16:24 (1 głos) 5.0

