Norweski szef Polak był niewypłacalny

Bartek Karpowski
Bartek Karpowski
(bartek.karpowski)
5
Moim gościem jest Dariusz, który do Norwegii przyjechał 10 lat temu. Zaczął od tego, że szef pożyczył od niego pieniądze na paliwo do Polo...

Partner kanału - https://www.multinor.no/ - norweskie formalności bez stresu!
Przysięgłe tłumaczenia polsko - norweskie https://www.multinor.no/tlumaczenia

SERWIS: https://www.mojanorwegia.pl/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/mojanorwegiapl/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/mojanorwegia.pl/

#norwegia #podsumowanie #zarobki
Kategoria: Filmy instruktażowe
Dodano: 13-09-2025 13:21 (1 głos) 5.0

