  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Norweskie przygotowania do wojny

Bartek Karpowski
Bartek Karpowski
(bartek.karpowski)
17
Partner kanału - https://www.multinor.no/ - norweskie formalności bez stresu!
Przysięgłe tłumaczenia polsko - norweskie https://www.multinor.no/tlumaczenia

LINKI DO OMAWIANYCH WYDARZEŃ:
https://www.vg.no/nyheter/i/Oo7X5E/kan-du-bli-beordret-til-aa-jobbe-under-krig
https://www.aftenposten.no/norge/i/dRVWeO/norge-smeltet-i-juli-rekordlang-heteboelge-og-mange-nye-varmerekorder?utm_source=chatgpt.com
https://www.aftenposten.no/norge/i/0V1lRJ/norgesferie-2025-rekordsommer-for-turisme?utm_source=chatgpt.com
https://www.nordicmarketing.de/en/blog/record-june-for-norwegian-tourism?utm_source=chatgpt.com
https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/laerer-tiltalt-for-overgrep-mot-seks-gutter-1.17535003
https://sol.no/nyheter/advarer-400000-risikerer-milliongjeld/83505658
https://www.lydenavnorge.no/p4/nyheter/rekordmange-har-sokt-om-erstatning/artikkel/975901/
https://www.lydenavnorge.no/p4/nyheter/120000-nordmenn-tok-boter-pa-avbetaling/artikkel/963236/
https://www.nrk.no/stor-oslo/tre-besvimte-pa-stappfullt-tog-til-oslo-1.17541970

SERWIS: https://www.mojanorwegia.pl/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/mojanorwegiapl/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/mojanorwegia.pl/

#norwegia #podsumowanie #zarobki
Kategoria: Filmy instruktażowe
Dodano: 26-08-2025 17:54

