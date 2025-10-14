  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Norwegia nie ma pieniędzy

Bartek Karpowski
Bartek Karpowski
(bartek.karpowski)
17
  • Zgłoś
Partner kanału - https://www.multinor.no/ - norweskie formalności bez stresu!
Przysięgłe tłumaczenia polsko - norweskie https://www.multinor.no/tlumaczenia

LINKI DO OMAWIANYCH WYDARZEŃ:
https://www.mojanorwegia.pl/transport-i-komunikacja/potrzeba-miliardow-na-naprawe-norweskich-drog-panstwo-daje-zaledwie-maly-ulamek-25147.html
https://www.mojanorwegia.pl/biznes-i-gospodarka/inflacja-w-norwegii-przyspiesza-wszystko-przez-drozejaca-zywnosc-i-prad-25096.html
https://www.lydenavnorge.no/p4/nyheter/tolletaten-har-ikke-tatt-en-eneste-granat/artikkel/980153/
https://www.lydenavnorge.no/p4/nyheter/antallet-pa-ungdomsstraff-oker-kraftig/artikkel/980050/
https://www.nrk.no/trondelag/odela-bilen-til-mariell-kowollik-_17_-_-bygda-har-samlet-inn-over-70.000-kroner-1.17609211
https://www.euronews.com/green/2025/08/14/norway-sweden-and-finland-climate-change-made-july-heatwave-10-times-more-likely-study-say?utm_source=chatgpt.com
https://flysmart24.no/2025/10/07/motte-opp-til-avgang-med-50-flasker-vin/#google_vignette

SERWIS: https://www.mojanorwegia.pl/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/mojanorwegiapl/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/mojanorwegia.pl/

#norwegia #podsumowanie #zarobki
Kategoria: Filmy instruktażowe
Pokaż więcej Ukryj
Dodano: 14-10-2025 17:56 (1 głos) 5.0

Podobne filmy
Gość
Wyślij
Podaj powód zgłoszenia
Wyślij zgłoszenie

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.