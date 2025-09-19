  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Korona norweska rośnie

Bartek Karpowski
Bartek Karpowski
(bartek.karpowski)
13
Partner kanału - https://www.multinor.no/ - norweskie formalności bez stresu!
Przysięgłe tłumaczenia polsko - norweskie https://www.multinor.no/tlumaczenia

LINKI DO OMAWIANYCH WYDARZEŃ:
https://www.mojanorwegia.pl/biznes-i-gospodarka/korona-norweska-rosnie-kredyty-beda-tansze-znamy-decyzje-norges-bank-24576.html
https://www.vg.no/nyheter/i/RzLJKd/polsk-barnehjemsdirektoer-norske-familier-flykter-til-polen-for-aa-unngaa-barnevernet
https://www.mojanorwegia.pl/zycie-w-norwegii/coraz-wiecej-osob-w-norwegii-korzysta-z-pomocy-spolecznej-ponad-polowa-to-imigranci-24564.html
https://www.mojanorwegia.pl/transport-i-komunikacja/wybrali-najgorsze-drogi-w-norwegii-moga-stanowic-niebezpieczenstwo-dla-kazdego-24577.html
https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/skal-bruke-60-milliarder-pa-vei-garanterer-ko/17988370/
https://www.lydenavnorge.no/p4/nyheter/nesten-ingen-bedragerier-blir-oppklart/artikkel/972759/
https://www.vg.no/nyheter/i/o3XBRg/over-1000-skader-med-elsparkesykler-i-oslo-i-aar
https://www.aftenposten.no/norge/i/Pp7EV7/musegift-blir-forbudt-i-norge-fra-2027?&utm_source=chatgpt.com

SERWIS: https://www.mojanorwegia.pl/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/mojanorwegiapl/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/mojanorwegia.pl/

#norwegia #podsumowanie #zarobki
Kategoria: Filmy instruktażowe
Dodano: 19-09-2025 19:13

