I masz coraz więcej pieniędzy

Bartek Karpowski
Bartek Karpowski
(bartek.karpowski)
103
Partner kanału - https://www.multinor.no/ - norweskie formalności bez stresu!
Przysięgłe tłumaczenia polsko - norweskie https://www.multinor.no/tlumaczenia

LINKI DO OMAWIANYCH WYDARZEŃ:
https://sol.no/nyheter/nordea-en-rentenedgang-sa-stopper-det-opp/83540730
https://www.aftenposten.no/norge/i/JbmwOX/dagbladet-pst-har-forhindret-terrorangrep-i-norge?&utm_source=chatgpt.com
https://www.mojanorwegia.pl/aktualnosci/norweskie-sluzby-ujawniaja-tyle-osob-jest-na-liscie-obserwowanych-skrajnych-prawicowcow-i-islamistow-24521.html
https://www.nrk.no/nyheter/ssb_-33-prosent-av-undersokte-18-aringer-har-aldri-hatt-hull-i-tennene-1.17551137
https://sol.no/nyheter/70-leger-har-sluttet-pa-haukeland-en-katastrofe/83534697
https://e24.no/energi-og-klima/i/5ExqAK/oekende-kraftforbruk-kan-bli-flere-pristopper
https://www.lydenavnorge.no/p4/nyheter/nermere-1000-bivirkninger-av-slankesproyter/artikkel/966201/
https://www.nrk.no/nyheter/1-av-3-har-forhandsstemt-i-stortingsvalget-1.17553055

SERWIS: https://www.mojanorwegia.pl/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/mojanorwegiapl/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/mojanorwegia.pl/

#norwegia #podsumowanie #zarobki
