  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

1 NOK

Norwegowie nie mają pieniędzy na święta

Bartek Karpowski
Bartek Karpowski
(bartek.karpowski)
18
Partner kanału - https://www.multinor.no/ - norweskie formalności bez stresu!
Przysięgłe tłumaczenia polsko - norweskie https://www.multinor.no/tlumaczenia

LINKI DO OMAWIANYCH WYDARZEŃ:
https://www.lydenavnorge.no/p4/nyheter/over-dobbelt-sa-mange-trengte-julehjelp/artikkel/984666/
https://www.mojanorwegia.pl/biznes-i-gospodarka/finanse-norwegow-w-2025-wzrost-dochodow-nie-wystarcza-stomatolog-poza-zasiegiem-25964.html
https://www.mojanorwegia.pl/aktualnosci/slono-zaplaca-bo-byli-za-dlugo-w-norwegii-urzad-ujawnia-proby-obejscia-prawa-25985.html
https://www.nettavisen.no/okonomi/ekstrem-tetthet-av-kiwi-og-rema-gjor-maten-dyrere/s/5-95-2738728
https://www.dn.no/samferdsel/bil/tesla/moms/ellevill-vekst-i-bilsalget-etter-momsgrep-historisk-sterk-november/2-1-1909155
https://www.nrk.no/buskerud/truet-med-a-bombe-stortinget-og-sende-torpedo-pa-nora-haukland-1.17673991
https://www.lydenavnorge.no/p4/nyheter/rekordmange-unge-siktet-for-a-bere-vapen/artikkel/983163/
https://www.fhi.no/nyheter/2025/flere-barn-fodes-i-norge-andelen-misdannelser-gar-ned/?utm_source=chatgpt.com
https://www.nrk.no/stor-oslo/fant-solvmynter-verdt-25-millioner-kroner-1.17674018

SERWIS: https://www.mojanorwegia.pl/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/mojanorwegiapl/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/mojanorwegia.pl/

#norwegia #podsumowanie #zarobki
Kategoria: Filmy instruktażowe
Dodano: 02-12-2025 16:47 (1 głos) 5.0

