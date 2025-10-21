  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

Koniec dopłat do aut elektrycznych Norwegii

Bartek Karpowski
Bartek Karpowski
(bartek.karpowski)
17
Partner kanału - https://www.multinor.no/ - norweskie formalności bez stresu!
Przysięgłe tłumaczenia polsko - norweskie https://www.multinor.no/tlumaczenia

LINKI DO OMAWIANYCH WYDARZEŃ:
https://e24.no/privatoekonomi/i/5EP5JK/saa-mye-vil-elbil-favorittene-hoppe-i-pris-ikke-til-aa-unngaa
https://www.mojanorwegia.pl/polityka/ukraincy-w-wieku-poborowym-na-front-norweska-partia-chce-przymusowej-deportacji-25225.html
https://www.mojanorwegia.pl/aktualnosci/norwescy-celnicy-w-akcji-zatrzymali-transport-wart-50-mln-nok-25111.html
https://www.mojanorwegia.pl/biznes-i-gospodarka/zalamanie-norweskiego-handlu-to-najgorszy-wynik-od-lat-25232.html
https://www.seher.no/kongelig/rasende-pa-politiet/83748974
https://www.aftenposten.no/oslo/i/gwgboq/utslippsfri-betong-en-graagroenn-verdensnyhet-fra-norge?&utm_source=chatgpt.com
https://www.lydenavnorge.no/p4/nyheter/vil-ha-flere-fotobokser/artikkel/980234/
https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/to-menn-domt-i-stor-narkotikasak-i-vestfold-1.17618721

SERWIS: https://www.mojanorwegia.pl/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/mojanorwegiapl/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/mojanorwegia.pl/

#norwegia #podsumowanie #zarobki
