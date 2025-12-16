  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

1 NOK

Coraz więcej pieniędzy w Norwegii

Bartek Karpowski
Bartek Karpowski
(bartek.karpowski)
11
Partner kanału - https://www.multinor.no/ - norweskie formalności bez stresu!
Przysięgłe tłumaczenia polsko - norweskie https://www.multinor.no/tlumaczenia

LINKI DO OMAWIANYCH WYDARZEŃ:
https://www.mojanorwegia.pl/biznes-i-gospodarka/zlote-czasy-dla-najbogatszych-norwegow-tak-zmienil-sie-ich-majatek-w-10-lat-26265.html
https://www.mojanorwegia.pl/biznes-i-gospodarka/nadchodzi-kolejna-obnizka-stop-procentowych-norges-bank-widzi-slabnaca-gospodarke-26198.html
https://www.vg.no/nyheter/i/ExoL4A/eu-maaling-nei-siden-dobler-ledelsen
https://www.mojanorwegia.pl/aktualnosci/norwegowie-wciaz-ufaja-ale-nie-wszystkim-co-sie-zmienilo-26199.html
https://www.forsvaretsforum.no/forstegangstjeneste-kaserne-kjeller/darlege-buforhold-for-soldatane-som-a-dusje-i-bakteriar/472277
https://www.nrk.no/nyheter/meteorologisk-institutt_-varmaste-desembernatt-registrert-i-oslo-i-natt-1.17692770
https://www.lydenavnorge.no/p4/nyheter/mange-menn-tror-de-er-best-bak-rattet/artikkel/985808/
https://www.lydenavnorge.no/p4/nyheter/menn-har-mye-mer-forbruksgjeld-enn-kvinner/artikkel/979500/
https://sol.no/nyheter/27-kilo-cannabis-beslaglagt/83985481

SERWIS: https://www.mojanorwegia.pl/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/mojanorwegiapl/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/mojanorwegia.pl/

#norwegia #podsumowanie #zarobki
Dodano: 16-12-2025 16:19

