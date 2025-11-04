  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

1 NOK

Norwegia chce jeszcze tańszej korony

Bartek Karpowski
Bartek Karpowski
(bartek.karpowski)
24
Partner kanału - https://www.multinor.no/ - norweskie formalności bez stresu!
Przysięgłe tłumaczenia polsko - norweskie https://www.multinor.no/tlumaczenia

LINKI DO OMAWIANYCH WYDARZEŃ:
https://www.mojanorwegia.pl/biznes-i-gospodarka/nowa-decyzja-norges-bank-moze-wplynac-na-kurs-korony-norweskiej-25445.html
https://www.mojanorwegia.pl/polityka/w-norwegii-bedzie-wiecej-uchodzcow-wladze-pokazaly-liczby-25503.html
https://www.mojanorwegia.pl/aktualnosci/nadciaga-zakaz-korzystania-z-mediow-spolecznosciowych-propozycja-budzi-kontrowersje-25487.html
https://www.mojanorwegia.pl/aktualnosci/norweskie-sluzby-aresztowaly-osmiu-polakow-wszystko-przez-zapach-25444.html
https://www.aftenposten.no/norge/i/Ey0W8j/historisk-maaling-unormalt-varmt-vaer-i-18-strake-maaneder
https://www.mojanorwegia.pl/biznes-i-gospodarka/wielki-przekret-w-norwegii-media-ujawnily-lososiowy-skandal-25501.html
https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/wgyPqn/norge-moderniserer-grenseovervaakingen-mot-russland-har-faatt-191-millioner-fra-eu
https://www.vg.no/nyheter/i/PpkByb/doedsveien-e8-37-personer-mistet-livet-paa-25-aar
https://frifagbevegelse.no/nyheter/40-og-50aringene-stikker-av-med-bonusene-6.158.1172352.216302c995


SERWIS: https://www.mojanorwegia.pl/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/mojanorwegiapl/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/mojanorwegia.pl/

#norwegia #podsumowanie #zarobki
