Aktualności

Nadciąga zakaz korzystania z mediów społecznościowych. Propozycja budzi kontrowersje

Redakcja

03 listopada 2025 10:58

Nadciąga zakaz korzystania z mediów społecznościowych. Propozycja budzi kontrowersje

Konsultacje przeprowadzone przez dwa ministerstwa wywołały duże zainteresowanie – otrzymano 8166 odpowiedzi. Fot. pixabay.com / filmbetrachterin / Pixabay License

Rząd Norwegii rozważa wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych. Celem nowych przepisów ma być ochrona dzieci poniżej 15. roku życia przed nękaniem, presją rówieśniczą i działaniem algorytmów zbierających dane o użytkownikach.

Jednym z głównych problemów propozycji jest brak jednoznacznej definicji, czym są media społecznościowe. Eksperci zwracają uwagę, że w obecnych realiach cyfrowych granice między mediami a prywatną komunikacją zanikły. Trudno określić, czy zakaz miałby obejmować jedynie aplikacje takie jak TikTok, Instagram, czy również komunikatory, gry online i szkolne czaty.

Wiele platform łączy funkcje społeczne, edukacyjne i komunikacyjne, co dodatkowo komplikuje wprowadzenie prawa. W praktyce oznaczałoby to konieczność zakazania niemal całej cyfrowej komunikacji dzieciom.
Koniec z reklamą kierowaną do dzieci. Niezdrowa żywność na celowniku Norwegii

Cyfrowa kontrola czy ochrona dzieci?

Drugim wyzwaniem jest kwestia egzekwowania przepisów. Aby weryfikować wiek użytkowników, państwo lub platformy musiałyby wprowadzić system cyfrowej identyfikacji. Takie rozwiązanie oznaczałoby gromadzenie danych osobowych wszystkich użytkowników, niezależnie od wieku.

Krytycy ostrzegają, że w ten sposób mogłoby dojść do masowej inwigilacji i naruszenia prywatności. Weryfikacja wieku, choć z pozoru niewinna, wymagałaby bowiem tworzenia systemów śledzących aktywność w sieci.
72 proc. 9-12-latków korzysta z mediów społecznościowych, wynika z badania Dzieci i media 2024 przeprowadzonego przez Norweski Urząd ds. Mediów.

72 proc. 9-12-latków korzysta z mediów społecznościowych, wynika z badania Dzieci i media 2024 przeprowadzonego przez Norweski Urząd ds. Mediów. Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Edukacja zamiast zakazów

Rząd chce chronić najmłodszych, jednak eksperci wskazują na konieczność szukania innych rozwiązań. Zamiast wprowadzać zakazy, proponują edukację medialną i wspieranie kompetencji cyfrowych wśród dzieci oraz rodziców.

Dzieci muszą nauczyć się bezpiecznego korzystania z internetu, a nie być przed nim chronieni przepisami trudnymi do realizacji. W przeciwnym razie społeczeństwo może stanąć przed dylematem między bezpieczeństwem a wolnością cyfrową – i utratą zaufania do prawa, którego nie da się wyegzekwować, podsumowują specjaliści.
Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

