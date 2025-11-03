Nadciąga zakaz korzystania z mediów społecznościowych. Propozycja budzi kontrowersje
03 listopada 2025 10:58
Konsultacje przeprowadzone przez dwa ministerstwa wywołały duże zainteresowanie – otrzymano 8166 odpowiedzi. Fot. pixabay.com / filmbetrachterin / Pixabay License
Wiele platform łączy funkcje społeczne, edukacyjne i komunikacyjne, co dodatkowo komplikuje wprowadzenie prawa. W praktyce oznaczałoby to konieczność zakazania niemal całej cyfrowej komunikacji dzieciom.
Cyfrowa kontrola czy ochrona dzieci?
Krytycy ostrzegają, że w ten sposób mogłoby dojść do masowej inwigilacji i naruszenia prywatności. Weryfikacja wieku, choć z pozoru niewinna, wymagałaby bowiem tworzenia systemów śledzących aktywność w sieci.
72 proc. 9-12-latków korzysta z mediów społecznościowych, wynika z badania Dzieci i media 2024 przeprowadzonego przez Norweski Urząd ds. Mediów. Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
Edukacja zamiast zakazów
Dzieci muszą nauczyć się bezpiecznego korzystania z internetu, a nie być przed nim chronieni przepisami trudnymi do realizacji. W przeciwnym razie społeczeństwo może stanąć przed dylematem między bezpieczeństwem a wolnością cyfrową – i utratą zaufania do prawa, którego nie da się wyegzekwować, podsumowują specjaliści.
Raport Norwegia
