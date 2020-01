Mi barnevernet pomogło. Ewelina (1/3) Moja Norwegia #34

Przedstawiamy kolejną część cyklu Moja Norwegia o Polakach mieszkających w Norwegii.W tym odcinku rozmawiam z Eweliną, która wyjechała do Norwegii dołączając do pracującego tam wcześniej męża.W tym odcinku rozmawiam z Eweliną, która wyjechała do Norwegii dołączając do pracującego tam wcześniej męża. Jednak po jakimś czasie została sama z trójką dzieci.Jak sobie sama? Czy nie bała się, że barnevernet zabierze jej dzieci? Kto jej pomógł?Wszystko w tym odcinku!(Część 1 z 3)Część druga:Część trzecia:Jeżeli chcesz opowiedzieć swoją historię skontaktuj się z nami poprzez FB, maila lub naszą stronę.SERWIS: https://www.mojanorwegia.pl/FACEBOOK: https://www.facebook.com/mojanorwegiapl/INSTAGRAM: https://www.instagram.com/mojanorwegia.pl/#norwegia #barnevernet #samotnamatka