  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Kurs korony ostro w górę!

Bartek Karpowski
Bartek Karpowski
(bartek.karpowski)
9
  • Zgłoś
Partner kanału - https://www.multinor.no/ - norweskie formalności bez stresu!
Przysięgłe tłumaczenia polsko - norweskie https://www.multinor.no/tlumaczenia

LINKI DO OMAWIANYCH WYDARZEŃ:
https://www.nrk.no/nyheter/sterkeste-krone-mot-dollar-pa-flere-ar-1.17742662
https://www.mojanorwegia.pl/zycie-w-norwegii/praca-zamiast-zasilkow-rzad-likwiduje-dotychczasowe-swiadczenia-dla-uchodzcow-26861.html
https://www.aftenposten.no/norge/i/XM834B/ukrainske-flyktninger-lar-seg-ikke-kjoepe-kun-en-av-ti-vil-returnere?utm_source=chatgpt.com
https://www.mojanorwegia.pl/aktualnosci/przemyt-w-kartonach-olbrzymia-akcja-celnikow-na-najwiekszym-lotnisku-w-norwegii-26862.html
https://sol.no/nyheter/politiet-bekymret-etter-rekordbeslag/84145771
https://www.lydenavnorge.no/p4/nyheter/flere-nordmenn-foler-pa-krigsfrykt/artikkel/989382/
https://www.mojanorwegia.pl/aktualnosci/rosja-militaryzuje-polwysep-kolski-norwegia-bije-na-alarm-26870.html
https://www.mojanorwegia.pl/transport-i-komunikacja/historyczny-moment-w-norwegii-elektrykow-wiecej-niz-diesli-26884.html
https://www.vg.no/nyheter/i/K8y0Ee/foedselstallene-oeker-videre-opp-2-5-prosent-i-2025
https://www.lydenavnorge.no/p4/nyheter/norske-kvinner-er-mest-pa-skjerm/artikkel/986097/

SERWIS: https://www.mojanorwegia.pl/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/mojanorwegiapl/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/mojanorwegia.pl/

#norwegia #podsumowanie #zarobki
Kategoria: Filmy instruktażowe
Pokaż więcej Ukryj
Dodano: 27-01-2026 18:44 (1 głos) 5.0

Podobne filmy
Gość
Wyślij


Podaj powód zgłoszenia
Wyślij zgłoszenie

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.