W Norwegii będzie więcej uchodźców. Władze pokazały liczby
04 listopada 2025 13:41
Wzrost liczby uchodźców będzie, choć nieznaczny. Fot. Fotolia (zdjęcie poglądowe)
Spadek był spowodowany mniejszym napływem obywateli Ukrainy oraz zaostrzeniem przepisów dotyczących ich pobytu. Urząd ds. Integracji i Różnorodności (IMDi) podkreśla jednak, że w 2026 roku można spodziewać się ponownego wzrostu liczby osiedleń.
Rekordowa liczba uchodźców w Norwegii
Agencja co roku przesyła gminom oficjalne prośby o przyjęcie określonej liczby uchodźców. Dane te są oparte na prognozach dotyczących liczby osób przybywających do kraju oraz tych, którym przyznano prawo pobytu.
Każdej jesieni IMDi wysyła listy do gmin, prosząc o przyjęcie w przyszłym roku określonej liczby uchodźców.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
Samorządy często są skłonne do współpracy
Jego zdaniem gmina ma wystarczającą infrastrukturę, by przyjąć większą liczbę osób. Lokalni politycy zapowiadają, że formalnie poprą wniosek o zwiększenie liczby uchodźców w przyszłym roku.
