  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

1 NOK

W Norwegii będzie więcej uchodźców. Władze pokazały liczby

Redakcja

04 listopada 2025 13:41

Kopiuj link
W Norwegii będzie więcej uchodźców. Władze pokazały liczby

Wzrost liczby uchodźców będzie, choć nieznaczny. Fot. Fotolia (zdjęcie poglądowe)

Norweskie gminy zostały poproszone o przyjęcie 13 tys. uchodźców w 2026 roku. To niewielki wzrost w porównaniu z obecnym rokiem, gdy liczba ta wyniosła 12 640 osób. Prośbę o wsparcie skierowały do samorządów władze centralne.

W latach 2022–2024 Norwegia przyjęła rekordowe liczby osób uciekających przed wojną. W 2022 roku gminy osiedliły 35 tys. uchodźców, a rok później 38 tys. W 2024 roku liczba ta wzrosła do 37 tys., by w 2025 spaść do 12 640 osób.

Spadek był spowodowany mniejszym napływem obywateli Ukrainy oraz zaostrzeniem przepisów dotyczących ich pobytu. Urząd ds. Integracji i Różnorodności (IMDi) podkreśla jednak, że w 2026 roku można spodziewać się ponownego wzrostu liczby osiedleń.
Nie każdy Ukrainiec znalazł schronienie w Norwegii. Tylu osobom odmówiło państwo

Rekordowa liczba uchodźców w Norwegii

Dyrektor Imdi, Libe Rieber-Mohn, poinformowała, że Norwegia nigdy wcześniej nie przyjęła tak wielu uchodźców w tak krótkim czasie. Jej zdaniem to efekt współpracy z samorządami, które zapewniają zakwaterowanie i pomagają nowym mieszkańcom w integracji.

Agencja co roku przesyła gminom oficjalne prośby o przyjęcie określonej liczby uchodźców. Dane te są oparte na prognozach dotyczących liczby osób przybywających do kraju oraz tych, którym przyznano prawo pobytu.
Każdej jesieni IMDi wysyła listy do gmin, prosząc o przyjęcie w przyszłym roku określonej liczby uchodźców.

Każdej jesieni IMDi wysyła listy do gmin, prosząc o przyjęcie w przyszłym roku określonej liczby uchodźców.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Samorządy często są skłonne do współpracy

Jedną z gmin, która ma przyjąć więcej osób, jest Kongsberg. W 2025 roku miasto przyjęło 70 uchodźców, a w 2026 liczba ma wzrosnąć do 115. Burmistrz Line Spiten z Partii Konserwatywnej określiła decyzję jako wyraz zaufania do pracy samorządu. Według niej mieszkańcy i lokalne instytucje są dobrze przygotowani do zwiększonych zadań w zakresie integracji i wsparcia nowych przybyszów.
Ukraińcy w wieku poborowym na front? Norweska partia chce przymusowej deportacji
W Kongsbergu 58 proc. uchodźców znajduje zatrudnienie po zakończeniu programu integracyjnego, co jest jednym z najlepszych wyników w kraju. Kierownik lokalnego działu integracji, Cherif Ousman, podkreśla, że współpraca między NAV, centrum językowym i służbami miejskimi pozwala szybko wprowadzać uchodźców do życia zawodowego.

Jego zdaniem gmina ma wystarczającą infrastrukturę, by przyjąć większą liczbę osób. Lokalni politycy zapowiadają, że formalnie poprą wniosek o zwiększenie liczby uchodźców w przyszłym roku.
reklama

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

