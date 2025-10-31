Nowa decyzja Norges Bank. Może wpłynąć na kurs korony norweskiej
31 października 2025 15:06
Kurs korony norweskiej pozostaje niski od miesięcy. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
W piątek rano za jedno euro płacono 11,66 NOK, a za jednego dolara 10,07 NOK. Rynek reaguje na takie ruchy banku centralnego bardzo uważnie, ponieważ mają one bezpośredni wpływ na wartość korony.
Dlaczego Norges Bank zmienia kurs?
Operacje mają na celu lokowanie dochodów z ropy naftowej za granicą, co wymaga sprzedaży korony norweskiej. Bank planuje skup koron za 126 mln NOK dziennie, aby zapewnić środki na wypłatę dywidend państwu. To z kolei oznacza sprzedaż walut obcych, a więc element wspierający koronę.
Wpływ decyzji na kurs i gospodarkę
Decyzja wysyła wyraźny sygnał do inwestorów. Rynek może odebrać to jako zapowiedź dalszego osłabienia norweskiej waluty w najbliższych tygodniach.
Słabsza korona – konsekwencje dla mieszkańców Norwegii
Jednocześnie eksport norweskich towarów – w tym ryb i produktów przemysłowych – może zyskać na konkurencyjności za granicą. Dla turystów podróżujących z Norwegii oznacza to jednak mniej korzystne przeliczniki przy wymianie walut na euro, dolary lub funty.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz