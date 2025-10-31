Nowa decyzja Norges Bank. Może wpłynąć na kurs korony norweskiej

Kurs korony norweskiej pozostaje niski od miesięcy. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Po czterech miesiącach codziennego skupu korony norweskiej Norges Bank ogłosił zmianę strategii. Od listopada 2025 roku bank centralny rozpocznie sprzedaż korony na rynku walutowym. Instytucja przejdzie z pozycji nabywcy na pozycję sprzedającego. Nowa decyzja może wpłynąć na kurs wymiany i zwiększyć presję na osłabienie norweskiej waluty.

Norges Bank zapowiedział, że będzie sprzedawał 24 mln NOK netto dziennie. Operacje będą prowadzone w ramach codziennych transakcji walutowych. Zmiana kierunku oznacza, że bank będzie kupował waluty obce, zamiast je sprzedawać.



W piątek rano za jedno euro płacono 11,66 NOK, a za jednego dolara 10,07 NOK. Rynek reaguje na takie ruchy banku centralnego bardzo uważnie, ponieważ mają one bezpośredni wpływ na wartość korony.

Dlaczego Norges Bank zmienia kurs? Powodem decyzji są zmiany w dwóch głównych obszarach transakcji walutowych banku. Po pierwsze, Norges Bank będzie skupował waluty za 150 mln NOK dziennie w ramach transferów do Funduszu Naftowego (GPF).



Operacje mają na celu lokowanie dochodów z ropy naftowej za granicą, co wymaga sprzedaży korony norweskiej. Bank planuje skup koron za 126 mln NOK dziennie, aby zapewnić środki na wypłatę dywidend państwu. To z kolei oznacza sprzedaż walut obcych, a więc element wspierający koronę.

Decyzja ma wpłynąć na wartość norweskiej waluty.Źródło: Fot. Norges Bank/Flickr.com (CC BY-ND 2.0)

Wpływ decyzji na kurs i gospodarkę Zwiększona podaż korony na rynku może wywołać presję spadkową na jej kurs. Zmiana strategii Norges Banku neutralizuje wcześniejsze działania wzmacniające walutę. Skala sprzedaży – 24 mln NOK dziennie. Nie jest duża w porównaniu z całkowitym obrotem walutowym.



Decyzja wysyła wyraźny sygnał do inwestorów. Rynek może odebrać to jako zapowiedź dalszego osłabienia norweskiej waluty w najbliższych tygodniach.

Słabsza korona – konsekwencje dla mieszkańców Norwegii Słabsza korona ma bezpośredni wpływ na codzienne życie Norwegów. Importowane towary, takie jak elektronika, samochody czy produkty spożywcze, staną się droższe.



Jednocześnie eksport norweskich towarów – w tym ryb i produktów przemysłowych – może zyskać na konkurencyjności za granicą. Dla turystów podróżujących z Norwegii oznacza to jednak mniej korzystne przeliczniki przy wymianie walut na euro, dolary lub funty.