  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Biznes i gospodarka

Nowa decyzja Norges Bank. Może wpłynąć na kurs korony norweskiej

Redakcja

31 października 2025 15:06

Kopiuj link
Nowa decyzja Norges Bank. Może wpłynąć na kurs korony norweskiej

Kurs korony norweskiej pozostaje niski od miesięcy. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Po czterech miesiącach codziennego skupu korony norweskiej Norges Bank ogłosił zmianę strategii. Od listopada 2025 roku bank centralny rozpocznie sprzedaż korony na rynku walutowym. Instytucja przejdzie z pozycji nabywcy na pozycję sprzedającego. Nowa decyzja może wpłynąć na kurs wymiany i zwiększyć presję na osłabienie norweskiej waluty.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Tłumaczenie przysięgłe dokumentów na norweski

Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii

AA Norwegia - Masz problem z alkoholem? Możesz sobie pomóc!

Ogłoszenia MojaNorwegia

Norges Bank zapowiedział, że będzie sprzedawał 24 mln NOK netto dziennie. Operacje będą prowadzone w ramach codziennych transakcji walutowych. Zmiana kierunku oznacza, że bank będzie kupował waluty obce, zamiast je sprzedawać.

W piątek rano za jedno euro płacono 11,66 NOK, a za jednego dolara 10,07 NOK. Rynek reaguje na takie ruchy banku centralnego bardzo uważnie, ponieważ mają one bezpośredni wpływ na wartość korony.
Załamanie norweskiego handlu. To najgorszy wynik od lat

Dlaczego Norges Bank zmienia kurs?

Powodem decyzji są zmiany w dwóch głównych obszarach transakcji walutowych banku. Po pierwsze, Norges Bank będzie skupował waluty za 150 mln NOK dziennie w ramach transferów do Funduszu Naftowego (GPF).

Operacje mają na celu lokowanie dochodów z ropy naftowej za granicą, co wymaga sprzedaży korony norweskiej. Bank planuje skup koron za 126 mln NOK dziennie, aby zapewnić środki na wypłatę dywidend państwu. To z kolei oznacza sprzedaż walut obcych, a więc element wspierający koronę.
Decyzja ma wpłynąć na wartość norweskiej waluty.

Decyzja ma wpłynąć na wartość norweskiej waluty.Źródło: Fot. Norges Bank/Flickr.com (CC BY-ND 2.0)

Wpływ decyzji na kurs i gospodarkę

Zwiększona podaż korony na rynku może wywołać presję spadkową na jej kurs. Zmiana strategii Norges Banku neutralizuje wcześniejsze działania wzmacniające walutę. Skala sprzedaży – 24 mln NOK dziennie. Nie jest duża w porównaniu z całkowitym obrotem walutowym.

Decyzja wysyła wyraźny sygnał do inwestorów. Rynek może odebrać to jako zapowiedź dalszego osłabienia norweskiej waluty w najbliższych tygodniach.
Korona norweska świętuje urodziny. Po 150 latach sytuacja nie wygląda najlepiej

Słabsza korona – konsekwencje dla mieszkańców Norwegii

Słabsza korona ma bezpośredni wpływ na codzienne życie Norwegów. Importowane towary, takie jak elektronika, samochody czy produkty spożywcze, staną się droższe.

Jednocześnie eksport norweskich towarów – w tym ryb i produktów przemysłowych – może zyskać na konkurencyjności za granicą. Dla turystów podróżujących z Norwegii oznacza to jednak mniej korzystne przeliczniki przy wymianie walut na euro, dolary lub funty.
0
0
0
0
0
Wymiana PLN ⇄ NOK szybko, bezpiecznie i korzystnie
Walutomat.pl to sprawdzona i zaufana platforma online umożliwiająca wymianę NOK na PLN i odwrotnie.
reklama

Moja Norwegia poleca

Opony
Nordland (Norwegia), Narvik
Cieśla konstrukcyjny / Stolarz – Narvik
Przejdź do ogłoszenia
Cieśla konstrukcyjny / Stolarz – Narvik Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Masaż Polski Psychotraumatolog w Oslo ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Szkolenia Online 96015 Pedzik transport
Viken, Drammen
Praca dla pracowników budowlanych
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla pracowników budowlanych Stillas utleie As
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.