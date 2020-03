Polska emigracja na przestrzeni 13 lat - dr Elżbieta Czapka (2/5) Moja Norwegia #43

Przedstawiamy kolejną część cyklu Moja Norwegia o Polakach mieszkających i pracujących w Norwegii.W tym odcinku rozmawiam z panią dr Elżbietą Czapką, polską socjolog od 13 lat związaną z Norwegią i instytutem NAKMI (Norwegian Center for Migration and Minority Health), a także z Høgskolen i Oslo og Akershus. Inicjatorką współpracy grup naukowych z Polski i Norwegii, w tym z Uniwersytetu w Bergen i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.Rozmawiamy miedzy innymi o badaniach nad stanem zdrowia i dostępem do usług medycznych Polaków w Norwegii.Wszystko w tym odcinku!(Część 2 z 5)Część pierwsza: https://www.youtube.com/watch?v=YELf_aIr0pM&t=Część trzecia:Jeżeli chcesz opowiedzieć swoją historię skontaktuj się z nami poprzez FB, maila lub naszą stronę#norwegia #polacy #emigracja