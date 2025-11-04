  • Oslo, Oslo, Norwegia
Biznes i gospodarka

Wielki przekręt w Norwegii. Media ujawniły "łososiowy skandal"

Redakcja

04 listopada 2025 09:58

Wielki przekręt w Norwegii. Media ujawniły

Najważniejszym rynkiem zbytu dla norweskiego łososia jest Polska. Fot. pxhere.com (zdjęcie poglądowe)

NRK dotarło do europejskiej fabryki, gdzie ujawniono dostawy norweskiego łososia hodowlanego z ranami i uszkodzeniami skóry. Zgodnie z norweskimi przepisami, taki towar nie może opuszczać kraju. Do zakładów w Europie trafiają ryby oznaczone jako produkt najwyższej jakości. Dziennikarze byli świadkami otwierania paczek, w których znajdowały się ryby z widocznymi zmianami chorobowymi.

Podczas wizyty w jednej z fabryk w Europie reporterzy NRK obserwowali, jak pracownicy otwierają kolejne transporty z Norwegii. Zawartość skrzyń na pierwszy rzut oka wyglądała dobrze, jednak po dokładniejszej kontroli okazywało się, że wiele ryb ma rany i uszkodzenia skóry.

Takie partie trafiają z różnych norweskich zakładów – zarówno dużych, jak i mniejszych. Fabryka zgodziła się na obecność dziennikarzy tylko pod warunkiem zachowania pełnej anonimowości, obawiając się utraty dostawców.
To jedno z symbolicznych zwierząt Norwegii. Teraz grozi mu wyginięcie

Luksusowy produkt z ukrytymi wadami

Według NRK niemal w każdej z losowo sprawdzonych skrzyń znajdowały się ryby z ranami lub deformacjami, mimo że były oznaczone jako „superior” lub „standard”. Pracownicy fabryki przyznają, że jeszcze dekadę temu takie przypadki zdarzały się sporadycznie. Obecnie problem występuje w niemal każdej dostawie.

Eksport łososia z ranami jest w Norwegii nielegalny, a taka ryba powinna być przetworzona na miejscu w certyfikowanych zakładach. Branżowe organizacje, takie jak Sjømat Norge i Sjømatbedriftene, apelują o zdecydowane działania wobec nieuczciwych podmiotów, które łamią przepisy i wpływają negatywnie na wizerunek całego sektora.
W 2024 r. Norwegia wyeksportowała około 1 255 654 ton łososia hodowlanego, o wartości 122,9 mld NOK.

W 2024 r. Norwegia wyeksportowała około 1 255 654 ton łososia hodowlanego, o wartości 122,9 mld NOK.Fot. Canva (zdjęcie poglądowe)

Reakcja władz i służb kontrolnych

Mattilsynet, norweski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, potwierdził, że w ubiegłorocznych kontrolach wykryto nieprawidłowości w połowie zbadanych zakładów. Wskazano na przypadki eksportu ryb, które nie powinny opuścić kraju.

Urzędnicy podkreślają, że choć nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia konsumentów, uderza w jakość i wizerunek norweskiego eksportu. W ekstremalnych przypadkach może to być traktowane jako forma zorganizowanego naruszenia prawa.
Mroczna strona akwakultury w Norwegii. Każdego roku w hodowlach giną miliony ryb

Branża pod presją reputacyjną

Norweski eksport łososia w 2024 roku osiągnął wartość 123 mld NOK, co czyni branżę hodowlaną drugą co do wielkości gałęzią eksportową kraju. Dalsze nadużycia mogą prowadzić do poważnych strat podatkowych i finansowych.

Eksperci z branży rybnej zwracają uwagę, że spadek jakości norweskiego łososia może skutkować utratą zaufania importerów i klientów w całej Europie. Może to mieć długofalowy wpływ na reputację norweskiego przemysłu morskiego i jego pozycję na światowym rynku.
Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

