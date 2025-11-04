Wielki przekręt w Norwegii. Media ujawniły "łososiowy skandal"
04 listopada 2025 09:58
Najważniejszym rynkiem zbytu dla norweskiego łososia jest Polska. Fot. pxhere.com (zdjęcie poglądowe)
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Takie partie trafiają z różnych norweskich zakładów – zarówno dużych, jak i mniejszych. Fabryka zgodziła się na obecność dziennikarzy tylko pod warunkiem zachowania pełnej anonimowości, obawiając się utraty dostawców.
Luksusowy produkt z ukrytymi wadami
Eksport łososia z ranami jest w Norwegii nielegalny, a taka ryba powinna być przetworzona na miejscu w certyfikowanych zakładach. Branżowe organizacje, takie jak Sjømat Norge i Sjømatbedriftene, apelują o zdecydowane działania wobec nieuczciwych podmiotów, które łamią przepisy i wpływają negatywnie na wizerunek całego sektora.
W 2024 r. Norwegia wyeksportowała około 1 255 654 ton łososia hodowlanego, o wartości 122,9 mld NOK.Fot. Canva (zdjęcie poglądowe)
Reakcja władz i służb kontrolnych
Urzędnicy podkreślają, że choć nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia konsumentów, uderza w jakość i wizerunek norweskiego eksportu. W ekstremalnych przypadkach może to być traktowane jako forma zorganizowanego naruszenia prawa.
Branża pod presją reputacyjną
Eksperci z branży rybnej zwracają uwagę, że spadek jakości norweskiego łososia może skutkować utratą zaufania importerów i klientów w całej Europie. Może to mieć długofalowy wpływ na reputację norweskiego przemysłu morskiego i jego pozycję na światowym rynku.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz