Norweskie służby aresztowały ośmiu Polaków. Wszystko przez... zapach
31 października 2025 14:24
Pierwszy z Polaków odbywa już karę pozbawienia wolności. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Zarzuty i role podejrzanych
Jeden z mężczyzn, oprócz uprawy marihuany, ma również zarzuty dotyczące przemytu ponad trzech mln papierosów i 20 tys. litrów alkoholu do Norwegii.
Produkcja i handel narkotykami to popularne zajęcie w Norwegii wśród przestępców z zagranicy.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (poglądowe)
Proces w Trøndelag
Raport Norwegia
