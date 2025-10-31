Norweskie służby aresztowały ośmiu Polaków. Wszystko przez... zapach

Pierwszy z Polaków odbywa już karę pozbawienia wolności. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Norweska policja ujawniła dużą plantację konopi w Indre Fosen w regionie Trøndelag. Funkcjonariusze wyczuli charakterystyczny zapach. Doprowadził ich do ponad dwóch tysięcy roślin. Prokuratura uważa, że produkcja trwała przez kilka lat, zanim została wykryta.

Latem 2020 roku dwóch Polaków kupiło odległą farmę w Trøndelag. Początkowo nic nie wzbudzało podejrzeń. Dopiero jesienią 2024 roku funkcjonariusze odnotowali niepokojące sygnały. Podczas obserwacji funkcjonariusze wyczuli intensywny zapach konopi. Wkrótce policja przeprowadziła rewizję, odkrywając 2000 roślin i około 130 kilogramów gotowego materiału.

Zarzuty i role podejrzanych Prokuratura twierdzi, że nielegalna działalność trwała co najmniej od 2021 roku. Sześciu zatrzymanych Polaków oskarżono o produkcję narkotyków w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Każdy z nich miał pełnić określoną rolę. Od zakupu farmy po budowę i obsługę plantacji.



Jeden z mężczyzn, oprócz uprawy marihuany, ma również zarzuty dotyczące przemytu ponad trzech mln papierosów i 20 tys. litrów alkoholu do Norwegii.

Produkcja i handel narkotykami to popularne zajęcie w Norwegii wśród przestępców z zagranicy.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (poglądowe)

Proces w Trøndelag Większość podejrzanych przebywa w areszcie od listopada 2024 roku. Dwóch mężczyzn nie przyznaje się do winy. Jeden przyznaje się częściowo. Sprawa trafi do Sądu Rejonowego w Trøndelag w grudniu. Ósmy uczestnik procederu został już skazany w październiku na rok i sześć miesięcy więzienia za udział w tej samej plantacji.

Proces, który rozpocznie się zimą, ma wyjaśnić pełną skalę działalności farmy w Indre Fosen. Policja i prokuratura badają również, czy zysk z produkcji konopi był prany lub przekazywany za granicę. Śledczy nie wykluczają, że w sprawę mogą być zamieszane kolejne osoby.