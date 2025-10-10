Inflacja w Norwegii przyspiesza. Wszystko przez drożejącą żywność i prąd

Ceny żywności w Norwegii nadal podbijają wskaźnik inflacji. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Inflacja w Norwegii po raz kolejny wzrosła. We wrześniu wskaźnik CPI odnotował wzrost o 3,6 proc. rok do roku, co stanowi wzrost o 0,1 proc. w stosunku do sierpnia. Średnia inflacja napędzana była przede wszystkim przez drożejące żywność i energię.

We wrześniu ceny żywności wykazały typowy sezonowy spadek – w porównaniu z sierpniem spadły o 1,2 proc. Wobec tego, że w analogicznym okresie rok wcześniej spadki były silniejsze, roczna dynamika cen żywności osiągnęła 5,8 proc.



To właśnie wzrost cen artykułów spożywczych przyczynił się do podbicia ogólnego wskaźnika inflacji względem sierpnia. Wśród żywności, która najbardziej podrożałs w ciągu roku, znalazły się m.in. czekolada, mięso i warzywa.

Cena prądu w Norwegii podbija inflację Koszty energii były kolejnym czynnikiem podnoszącym inflację. Ceny prądu z opłatami wzrosły we wrześniu o 3,3 proc. względem sierpnia, a w porównaniu rok do roku były wyższe o 27,0 proc.



Paliwa również stały się droższe – ich ceny wzrosły o 0,9 proc. w okresie sierpień–wrzesień, co również wspierało wzrost ogólnego indeksu cen.

Zmiana wskaźnika inflacji w cyklu 12-miesięcznym.Il. SSB

Tak wzrosły ceny towarów z importu Rozbieżność ujawniła się między wzrostem cen krajowych towarów i usług a importowanych. Ceny towarów krajowych (bez energii) wzrosły rok do roku o 5,3 proc., podczas gdy ceny importowanych towarów wzrosły tylko o 1,1 proc. W grupie dóbr importowanych czynnikiem hamującym inflację była głównie grupa odzieży, obuwia oraz mebli, które w ostatnim miesiącu odnotowały spadki cen lub wzrosły jednie umiarkowanie.



Z kolei opłaty za mieszkanie wzrosły w cyklu miesięcznym o 0,2 proc. Ich wzrost rok do roku utrzymywał się na poziomie 3,4 proc., co działało w kierunku umiarkowania inflacyjnego tempa.