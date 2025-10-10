Inflacja w Norwegii przyspiesza. Wszystko przez drożejącą żywność i prąd
10 października 2025 11:33
Ceny żywności w Norwegii nadal podbijają wskaźnik inflacji. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
To właśnie wzrost cen artykułów spożywczych przyczynił się do podbicia ogólnego wskaźnika inflacji względem sierpnia. Wśród żywności, która najbardziej podrożałs w ciągu roku, znalazły się m.in. czekolada, mięso i warzywa.
Cena prądu w Norwegii podbija inflację
Paliwa również stały się droższe – ich ceny wzrosły o 0,9 proc. w okresie sierpień–wrzesień, co również wspierało wzrost ogólnego indeksu cen.
Tak wzrosły ceny towarów z importu
Z kolei opłaty za mieszkanie wzrosły w cyklu miesięcznym o 0,2 proc. Ich wzrost rok do roku utrzymywał się na poziomie 3,4 proc., co działało w kierunku umiarkowania inflacyjnego tempa.
