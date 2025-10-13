Potrzeba miliardów na naprawę norweskich dróg. Państwo daje zaledwie mały ułamek
13 października 2025 11:26
Niemal codziennie choć jedna droga w Norwegii jest zamykana przez wzgląd na osuwiska. Fot. materiały prasowe NAF
NAF podkreśla, że przy obecnym poziomie finansowania wiele regionów otrzymuje kwoty zbyt małe. Władze okręgowe nie mają realnych szans na poprawę bezpieczeństwa.
Norweskie drogi w tragicznym stanie
Inne okręgi, takie jak Finnmark i Rogaland, również znajdują się w grupie regionów o wielomiliardowych potrzebach. NAF proponuje, by środki na zabezpieczenia były ściśle wydzielane (øremerket), a nie włączane do ogólnego budżetu okręgów, co miałoby zwiększyć przejrzystość i skuteczność rozdysponowania środków.
Droga okręgowa nr 33. Lokalizacja jest szczególnie narażona na osuwiska. Została wybrana najgorszą drogą w Norwegii.Fot. OFV
