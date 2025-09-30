  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

1 NOK

Polacy wracają do Norwegii

Bartek Karpowski
Bartek Karpowski
(bartek.karpowski)
11
  • Zgłoś
Partner kanału - https://www.multinor.no/ - norweskie formalności bez stresu!
Przysięgłe tłumaczenia polsko - norweskie https://www.multinor.no/tlumaczenia

LINKI DO OMAWIANYCH WYDARZEŃ:
https://www.mojanorwegia.pl/zycie-w-norwegii/ucieczka-polakow-z-norwegii-to-mit-bialoczerwonych-nad-fiordami-przybywa-23930.html
https://borsen.dagbladet.no/nyheter/worst-case-scenario-veldig-store-konsekvenser/83654686
https://www.aftenposten.no/kultur/nyhetsanalyse/i/kw2ByQ/ki-boom-kan-sende-norske-stroempriser-i-vaeret?&utm_source=chatgpt.com
https://www.mojanorwegia.pl/transport-i-komunikacja/tansze-bilety-w-oslo-rada-miasta-i-ruter-oglaszaja-zmiany-24595.html
https://www.nrk.no/stor-oslo/sex-og-samfunn-med-nytt-aborttilbud_-_-vi-har-rundt-to-ukers-ventetid-1.17554975
https://sol.no/nyheter/nesten-dobbelt-sa-hoyt-sykefravaer/83659333
https://www.nrk.no/nyheter/miljodirektoratet-advarer-mot-uekte-_labubu-bamser_-1.17590681

SERWIS: https://www.mojanorwegia.pl/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/mojanorwegiapl/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/mojanorwegia.pl/

#norwegia #podsumowanie #zarobki
Kategoria: Filmy instruktażowe
Dodano: 30-09-2025 16:36 (1 głos) 5.0

