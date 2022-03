Norweskie podatki to temat rzeka...

Rozmowa z ekspertką podatkową Kamilą Lempek.Czy można łatwo, miło i prawidłowo przygotować swoje roczne zeznanie podatkowe w Norwegii? Co można odliczyć? Jak wystrzegać się błędów? Do kiedy mam czas i co potrzebuję? Wszystko w odcinku.Jak się rozliczyć:SERWIS: https://www.mojanorwegia.pl/ FACEBOOK: https://www.facebook.com/mojanorwegiapl/ INSTAGRAM: https://www.instagram.com/mojanorwegia.pl/ #norwegia #podatki #zarobki