Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

Nawet 20% rabatu

Kalendarz 2026

Zamów
Autopromocja

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

Norwegowie wciąż ufają, ale nie wszystkim. Co się zmieniło?

Redakcja

14 grudnia 2025 10:08

Kopiuj link
Norwegowie wciąż ufają, ale nie wszystkim. Co się zmieniło?

Mimo spadków media pozostają jednymi z bardziej zaufanych instytucji publicznych. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Najnowsze badanie warunków życia pokazuje, że Norwegowie wciąż deklarują wysoką ufność wobec instytucji publicznych, mediów oraz osób nieznajomych. Dane z 2025 r. ujawniają jednak wyraźny spadek zaufania do prasy.

Najwyższe wyniki uzyskały policja i wymiar sprawiedliwości, które osiągnęły średni poziom zaufania 7,8 w skali 0–10. Za nimi system polityczny ze średnią 6,4. Następnie największe media informacyjne z wynikiem 6,2.

Mieszkańcy wykazali także umiarkowaną ufność wobec lokalnych rad gmin na poziomie 6,1 oraz wobec osób nieznajomych, gdzie średni wynik wyniósł 6,0. W europejskich badaniach porównawczych Norwegia ponownie znalazła się w czołówce krajów o najwyższym poziomie zaufania społecznego.

Spadek zaufania do mediów

Tegoroczne dane potwierdzają spadek zaufania do mediów, które w 2022 r. notowały wynik 6,5, a w 2025 r. osiągnęły 6,2. Odsetek osób o wysokim poziomie zaufania zmniejszył się z 55,8 proc. do 49,6 proc., natomiast grupa deklarująca niski poziom zaufania wzrosła z 12,9 proc. do 17 proc.

Mimo spadku poziom zaufania pozostaje wyższy niż przed 2021 r. Instytucje badawcze monitorujące rynek medialny podkreślają, że wzrost zaufania po 2021 r. utrzymał się na stabilnym poziomie. Oba pomiary badania warunków życia przeprowadzono właśnie w okresie po tym wzroście.
Poziom zaufania rośnie wraz z wiekiem i doświadczeniem życiowym.

Poziom zaufania rośnie wraz z wiekiem i doświadczeniem życiowym.Fot. fotolia.com

Duże różnice między grupami społecznymi

Znaczne różnice odnotowano również w zakresie zaufania do osób nieznajomych. Najniższy poziom ufności wobec osób nieznajomych deklarują osoby z niepełnosprawnościami, osoby z wykształceniem podstawowym oraz młodzi w wieku 16–24 lat.

Zupełnie inaczej wygląda to wśród osób pracujących, imigrantów oraz osób z wyższym wykształceniem, gdzie odsetek deklarujących wysoki poziom zaufania do nieznajomych jest najwyższy.
Łamiesz przepisy, zabierzemy ci obywatelstwo. Chcą szwedzkiego prawa w Norwegii

Wykształcenie jako kluczowy czynnik poziomu zaufania

Bardzo wyraźna jest zależność między poziomem wykształcenia a zaufaniem do instytucji publicznych. Aż 89 proc. osób z tytułem magistra deklaruje wysokie zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, podczas gdy wśród osób z wykształceniem podstawowym odsetek ten wynosi 64 proc.

W 2025 r. osoby o niższym wykształceniu częściej deklarowały spadek zaufania do lokalnych władz, który wyniósł 8 punktów proc. Największe zmiany odnotowano w zaufaniu do mediów, a wyraźny spadek dotyczył zwłaszcza osób z wykształceniem wyższym. W grupie z wykształceniem licencjackim odsetek osób z wysokim zaufaniem spadł z 64 proc. do 55 proc.
Norwegia pozostaje w czołówce Europy pod względem zaufania społecznego.

Norwegia pozostaje w czołówce Europy pod względem zaufania społecznego.Fot. pixabay.com

Zaufanie stabilne, ale różnice narastają

Badanie wskazuje, że choć ogólny poziom zaufania społecznego w Norwegii pozostaje wysoki, dynamika zmian w poszczególnych grupach społecznych może wpływać na relacje między obywatelami a instytucjami.

Wyniki mogą sugerować potrzebę dalszego monitorowania trendów, szczególnie tam, gdzie różnice w poziomie zaufania z roku na rok stają się coraz bardziej widoczne.
0
0
0
0
0

Moja Norwegia poleca

ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Szkolenia Online 96015 Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Masaż
Viken, Lommedalen
POSZUKUJEMY PRACOWNIKA OGÓLNOBUDOWLANEGO
Przejdź do ogłoszenia
POSZUKUJEMY PRACOWNIKA OGÓLNOBUDOWLANEGO
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Opony Stillas utleie As Pedzik transport Polski Psychotraumatolog w Oslo
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.