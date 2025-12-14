Norwegowie wciąż ufają, ale nie wszystkim. Co się zmieniło?
14 grudnia 2025 10:08
Mimo spadków media pozostają jednymi z bardziej zaufanych instytucji publicznych. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Mieszkańcy wykazali także umiarkowaną ufność wobec lokalnych rad gmin na poziomie 6,1 oraz wobec osób nieznajomych, gdzie średni wynik wyniósł 6,0. W europejskich badaniach porównawczych Norwegia ponownie znalazła się w czołówce krajów o najwyższym poziomie zaufania społecznego.
Spadek zaufania do mediów
Mimo spadku poziom zaufania pozostaje wyższy niż przed 2021 r. Instytucje badawcze monitorujące rynek medialny podkreślają, że wzrost zaufania po 2021 r. utrzymał się na stabilnym poziomie. Oba pomiary badania warunków życia przeprowadzono właśnie w okresie po tym wzroście.
Duże różnice między grupami społecznymi
Zupełnie inaczej wygląda to wśród osób pracujących, imigrantów oraz osób z wyższym wykształceniem, gdzie odsetek deklarujących wysoki poziom zaufania do nieznajomych jest najwyższy.
Wykształcenie jako kluczowy czynnik poziomu zaufania
W 2025 r. osoby o niższym wykształceniu częściej deklarowały spadek zaufania do lokalnych władz, który wyniósł 8 punktów proc. Największe zmiany odnotowano w zaufaniu do mediów, a wyraźny spadek dotyczył zwłaszcza osób z wykształceniem wyższym. W grupie z wykształceniem licencjackim odsetek osób z wysokim zaufaniem spadł z 64 proc. do 55 proc.
Zaufanie stabilne, ale różnice narastają
Wyniki mogą sugerować potrzebę dalszego monitorowania trendów, szczególnie tam, gdzie różnice w poziomie zaufania z roku na rok stają się coraz bardziej widoczne.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz