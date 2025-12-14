Norwegowie wciąż ufają, ale nie wszystkim. Co się zmieniło?

Mimo spadków media pozostają jednymi z bardziej zaufanych instytucji publicznych. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Najnowsze badanie warunków życia pokazuje, że Norwegowie wciąż deklarują wysoką ufność wobec instytucji publicznych, mediów oraz osób nieznajomych. Dane z 2025 r. ujawniają jednak wyraźny spadek zaufania do prasy.

Najwyższe wyniki uzyskały policja i wymiar sprawiedliwości, które osiągnęły średni poziom zaufania 7,8 w skali 0–10. Za nimi system polityczny ze średnią 6,4. Następnie największe media informacyjne z wynikiem 6,2.



Mieszkańcy wykazali także umiarkowaną ufność wobec lokalnych rad gmin na poziomie 6,1 oraz wobec osób nieznajomych, gdzie średni wynik wyniósł 6,0. W europejskich badaniach porównawczych Norwegia ponownie znalazła się w czołówce krajów o najwyższym poziomie zaufania społecznego.

Spadek zaufania do mediów Tegoroczne dane potwierdzają spadek zaufania do mediów, które w 2022 r. notowały wynik 6,5, a w 2025 r. osiągnęły 6,2. Odsetek osób o wysokim poziomie zaufania zmniejszył się z 55,8 proc. do 49,6 proc., natomiast grupa deklarująca niski poziom zaufania wzrosła z 12,9 proc. do 17 proc.



Mimo spadku poziom zaufania pozostaje wyższy niż przed 2021 r. Instytucje badawcze monitorujące rynek medialny podkreślają, że wzrost zaufania po 2021 r. utrzymał się na stabilnym poziomie. Oba pomiary badania warunków życia przeprowadzono właśnie w okresie po tym wzroście.

Poziom zaufania rośnie wraz z wiekiem i doświadczeniem życiowym.Fot. fotolia.com

Duże różnice między grupami społecznymi Znaczne różnice odnotowano również w zakresie zaufania do osób nieznajomych. Najniższy poziom ufności wobec osób nieznajomych deklarują osoby z niepełnosprawnościami, osoby z wykształceniem podstawowym oraz młodzi w wieku 16–24 lat.



Zupełnie inaczej wygląda to wśród osób pracujących, imigrantów oraz osób z wyższym wykształceniem, gdzie odsetek deklarujących wysoki poziom zaufania do nieznajomych jest najwyższy.

Wykształcenie jako kluczowy czynnik poziomu zaufania Bardzo wyraźna jest zależność między poziomem wykształcenia a zaufaniem do instytucji publicznych. Aż 89 proc. osób z tytułem magistra deklaruje wysokie zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, podczas gdy wśród osób z wykształceniem podstawowym odsetek ten wynosi 64 proc.



W 2025 r. osoby o niższym wykształceniu częściej deklarowały spadek zaufania do lokalnych władz, który wyniósł 8 punktów proc. Największe zmiany odnotowano w zaufaniu do mediów, a wyraźny spadek dotyczył zwłaszcza osób z wykształceniem wyższym. W grupie z wykształceniem licencjackim odsetek osób z wysokim zaufaniem spadł z 64 proc. do 55 proc.

Norwegia pozostaje w czołówce Europy pod względem zaufania społecznego.Fot. pixabay.com

Zaufanie stabilne, ale różnice narastają Badanie wskazuje, że choć ogólny poziom zaufania społecznego w Norwegii pozostaje wysoki, dynamika zmian w poszczególnych grupach społecznych może wpływać na relacje między obywatelami a instytucjami.



Wyniki mogą sugerować potrzebę dalszego monitorowania trendów, szczególnie tam, gdzie różnice w poziomie zaufania z roku na rok stają się coraz bardziej widoczne.