  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Biznes i gospodarka

Złote czasy dla najbogatszych Norwegów. Tak zmienił się ich majątek w 10 lat

Redakcja

16 grudnia 2025 09:10

Kopiuj link
1
Złote czasy dla najbogatszych Norwegów. Tak zmienił się ich majątek w 10 lat

Trwa debata o koncentracji kapitału w Norwegii. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Najbogatszy jeden proc. mieszkańców Norwegii podwoił wartość majątku w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Łączna wartość aktywów wynosi 2 041 mld NOK. Dane opierają się na informacjach z list podatkowych.

W analizowanym okresie majątek tej grupy rósł w tempie około siedmiu proc. rocznie. Emerytowany profesor Kalle Moene z Uniwersytetu w Oslo wskazuje, że taki wzrost prowadzi do podwojenia wartości w ciągu dekady.

Zwraca uwagę, że duże fortuny wiążą się z rosnącą siłą decyzyjną. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy kapitał jest lokowany w sektorze przedsiębiorstw.
Google zabierze Norwegii prąd? Energii wystarczyłoby dla 200 tysięcy rodzin

Obawy o relacje na rynku pracy

Zdaniem Moene’a koncentracja majątku oznacza wyraźne wzmocnienie wpływu najbogatszych. Profesor podkreśla, że może to oddziaływać na norweski model współpracy w relacjach pracodawca–pracownik.

Według niego pracownicy mogą być mniej skłonni do umiarkowania oczekiwań płacowych. Może to mieć znaczenie dla przyszłych negocjacji zbiorowych.
Moene nie zgadza się z tezą o zależności rynku pracy od najbogatszych.

Moene nie zgadza się z tezą o zależności rynku pracy od najbogatszych.Fot. fotolia.com

Inna interpretacja danych majątkowych

Odmienne stanowisko prezentuje ekspertka ośrodka analitycznego Mathilde Fasting. Zwraca uwagę, że listy podatkowe nie oddają pełnego obrazu rzeczywistych nierówności.

Podkreśla, że nierówności dochodowe w Norwegii pozostają niskie i stabilne na tle krajów należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Wskazuje także na znaczenie państwowego majątku, który formalnie należy do całego społeczeństwa.
Coraz większe podziały i nierówności w Norwegii? Wszystko przez... technologię

Rola najbogatszych w tworzeniu miejsc pracy

Z notatki Civita z 2025 roku wynika, że w 2023 roku najbogatszy jeden procent właścicieli odpowiadał za niemal połowę miejsc pracy w prywatnych firmach z norweskim kapitałem.

Właśnie ta grupa stworzyła najwięcej nowych stanowisk. Według Fasting prywatna własność w biznesie wiąże się z koncentracją wartości w aktywach przedsiębiorstw. Wraz z rozwojem firm rośnie także ich wycena.
Średnie tempo wzrostu majątku wynosiło około siedmiu proc. rocznie.

Średnie tempo wzrostu majątku wynosiło około siedmiu proc. rocznie.Fot. fotolia

Spór o przyszły model rozwoju

Równolegle trwa debata o długofalowych skutkach koncentracji majątku. Kalle Moene kwestionuje pogląd, że innowacje i nowe miejsca pracy zależą wyłącznie od wąskiej grupy bardzo zamożnych osób.

Odwołuje się przy tym do historycznych argumentów łączących własność z prawem do decydowania. W jego ocenie bardziej równomierne rozłożenie kapitału mogłoby sprzyjać szerszemu udziałowi społeczeństwa w rozwoju gospodarczym.
0
0
0
0
0
Wymiana PLN ⇄ NOK szybko, bezpiecznie i korzystnie
Walutomat.pl to sprawdzona i zaufana platforma online umożliwiająca wymianę NOK na PLN i odwrotnie.
reklama

Moja Norwegia poleca

Troll Rental 2 Szkolenia Online 96015 Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Pedzik transport ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Polski Psychotraumatolog w Oslo Masaż
Viken, Lommedalen
POSZUKUJEMY PRACOWNIKA OGÓLNOBUDOWLANEGO
Przejdź do ogłoszenia
POSZUKUJEMY PRACOWNIKA OGÓLNOBUDOWLANEGO Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Stillas utleie As
kup tutaj reklamę
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
Ryszard z Drammen
58 minut temu
Pieniądz robi pieniądz. Dlatego nadwyżki finansowe mądrze inwestuje a kapitał się mnoży. Nie chce byc od kogos zależny na emeryturze i sam zadbałem o godną przyszłość.
0
Odpowiedz

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.