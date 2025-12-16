Złote czasy dla najbogatszych Norwegów. Tak zmienił się ich majątek w 10 lat
Zwraca uwagę, że duże fortuny wiążą się z rosnącą siłą decyzyjną. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy kapitał jest lokowany w sektorze przedsiębiorstw.
Obawy o relacje na rynku pracy
Według niego pracownicy mogą być mniej skłonni do umiarkowania oczekiwań płacowych. Może to mieć znaczenie dla przyszłych negocjacji zbiorowych.
Inna interpretacja danych majątkowych
Podkreśla, że nierówności dochodowe w Norwegii pozostają niskie i stabilne na tle krajów należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Wskazuje także na znaczenie państwowego majątku, który formalnie należy do całego społeczeństwa.
Rola najbogatszych w tworzeniu miejsc pracy
Właśnie ta grupa stworzyła najwięcej nowych stanowisk. Według Fasting prywatna własność w biznesie wiąże się z koncentracją wartości w aktywach przedsiębiorstw. Wraz z rozwojem firm rośnie także ich wycena.
Spór o przyszły model rozwoju
Odwołuje się przy tym do historycznych argumentów łączących własność z prawem do decydowania. W jego ocenie bardziej równomierne rozłożenie kapitału mogłoby sprzyjać szerszemu udziałowi społeczeństwa w rozwoju gospodarczym.
