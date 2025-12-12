Nadchodzi kolejna obniżka stóp procentowych? Norges Bank widzi słabnącą gospodarkę
12 grudnia 2025 14:44
Od wysokości stóp procentowych zależy m.in. wysokość rat kredytowych, jak i kurs korony norweskiej. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Zwraca uwagę na niższe wykorzystanie mocy produkcyjnych w wielu firmach. Jej zdaniem obecne dane mogą zwiększać prawdopodobieństwo obniżek stóp już w marcu, choć grudniowa decyzja banku centralnego pozostaje raczej przesądzona. Rynek szacuje szanse marcowego cięcia na około 50 proc.
Mniej presji w gospodarce
Spadająca liczba firm borykających się z trudnościami rekrutacyjnymi oraz słabsza aktywność części sektorów stabilizują obraz gospodarki. Ekonomista ocenia, że Norges Bank może podnieść prawdopodobieństwo cięcia stóp w marcu.
Na gospodarkę wpływa także niepewność w handlu międzynarodowym.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Branże reagują różnie
Największego wzrostu oczekuje sektor turystyczny, napędzany rosnącą liczbą gości spoza Europy. Jednocześnie firmy przyznają, że dostęp do pracowników jest dziś najłatwiejszy od kilku lat.
Nowe prognozy w drodze
Planowane obniżki są na razie odległe i przesunięte na 2026 rok. Nadchodzące prognozy pokażą jednak, jak szybko decyzje dotyczące stóp mogą realnie wejść w życie.
