Nadchodzi kolejna obniżka stóp procentowych? Norges Bank widzi słabnącą gospodarkę

Od wysokości stóp procentowych zależy m.in. wysokość rat kredytowych, jak i kurs korony norweskiej. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Norges Bank opublikował raport "Regionalt nettverk", który wskazuje na słabnącą aktywność gospodarczą w Norwegii. Jednocześnie część zjawisk może przyspieszyć decyzję o obniżkach stóp procentowych w 2026 roku. Firmy sygnalizują łatwiejszy dostęp do pracowników, ale także spodziewany spadek produkcji w nadchodzących miesiącach.

Ekonomiści podkreślają, że produkcja w ostatnich miesiącach rozwijała się zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami. Jednocześnie prognozowana jest słabsza aktywność wraz ze zbliżającą się wiosną, co potwierdza Jeanette Fjære-Lindkjenn z DNB Carnegie na łamach E24.



Zwraca uwagę na niższe wykorzystanie mocy produkcyjnych w wielu firmach. Jej zdaniem obecne dane mogą zwiększać prawdopodobieństwo obniżek stóp już w marcu, choć grudniowa decyzja banku centralnego pozostaje raczej przesądzona. Rynek szacuje szanse marcowego cięcia na około 50 proc.

Mniej presji w gospodarce Szef ekonomistów Sparebank 1 Sør-Norge, Kyrre Knudsen, również wskazuje na oznaki zmniejszającej się presji w gospodarce. Uważa, że obecne warunki sprzyjają scenariuszowi obniżek, które mogą zostać wyraźniej zaznaczone w nowych prognozach banku centralnego. Podkreśla, że analiza rynku pracy jest dziś kluczowym elementem oceny polityki pieniężnej.



Spadająca liczba firm borykających się z trudnościami rekrutacyjnymi oraz słabsza aktywność części sektorów stabilizują obraz gospodarki. Ekonomista ocenia, że Norges Bank może podnieść prawdopodobieństwo cięcia stóp w marcu.

Na gospodarkę wpływa także niepewność w handlu międzynarodowym.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Branże reagują różnie Raport przedstawia także rosnące zróżnicowanie między branżami. Firmy zakładają, że wyższa siła nabywcza gospodarstw domowych wzmocni popyt na usługi i produkty, choć osłabiona budowlanka oraz mniejsza aktywność w sektorze ropy mogą ograniczać tempo wzrostu. W handlu detalicznym spodziewany jest silny wzrost sprzedaży w czwartym kwartale, głównie ze względu na zapowiadane zmiany w VAT na samochody elektryczne.



Największego wzrostu oczekuje sektor turystyczny, napędzany rosnącą liczbą gości spoza Europy. Jednocześnie firmy przyznają, że dostęp do pracowników jest dziś najłatwiejszy od kilku lat.

Nowe prognozy w drodze Większość ekonomistów ocenia, że przyszłotygodniowe posiedzenie nie przyniesie zmian. Najnowsze dane o inflacji za listopad, wskazujące na wzrost cen o 3 proc., pozostają zgodne z wcześniejszymi założeniami banku centralnego.



Planowane obniżki są na razie odległe i przesunięte na 2026 rok. Nadchodzące prognozy pokażą jednak, jak szybko decyzje dotyczące stóp mogą realnie wejść w życie.

0 0 0 0 0