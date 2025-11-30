Słono zapłacą, bo byli za długo w Norwegii. Urząd ujawnia próby obejścia prawa

Maksymalny dopuszczalny pobyt w kraju to 61 dni rocznie. fotolia.pl/royalty free

Norweski Urząd Podatkowy wykrył liczne naruszenia zasad pobytu w kraju po zgłoszeniu przeprowadzki za granicę. Kontrola objęła 60 osób i ujawniła, że część z nich przebywała w Norwegii znacznie dłużej, niż pozwalają na to obowiązujące przepisy.

W ostatnich latach wielu Norwegów sprzedało domy i zgłosiło przeprowadzkę do państw oferujących korzystniejsze warunki podatkowe. Przepisy pozwalają osobie uznanej za mieszkającą za granicą spędzić w Norwegii maksymalnie 61 dni rocznie.



Z ustaleń wynika jednak, że część osób przekraczała ten limit, pozostając w kraju znacznie dłużej. Norweski Urząd Podatkowy przeprowadził kontrolę po cichu, co doprowadziło do ujawnienia licznych naruszeń.

Kontrola i wyniki Odd Woxholt z norweskiego Urzędu Podatkowego poinformował, że w wielu sprawach urzędnicy uznali podane przez podatników liczby dni pobytu za niezgodne ze stanem faktycznym. Jak podkreślił, nie chodzi o nieporozumienia, lecz o świadome działania.



Kontrola obejmowała również osoby, które przeniosły miejsce zamieszkania do krajów innych niż Szwajcaria. Sprawy miały różny charakter, a skala naruszeń okazała się znacząca.

Urząd przypomina, że przekroczenie limitu oznacza pełne opodatkowanie w Norwegii.Fot. fotolia.pl/Robert Wilson/royalty free

Są już pierwsi skazani. Urząd Podatkowy na tropie kolejnych spraw W ciągu pięciu lat sprawdzono 60 przypadków dotyczących rezydencji podatkowej. W 26 z nich zapadły już decyzje administracyjne.



Woxholt wyjaśnił, że dotyczą osób, które w wyniku kontroli stały się zobowiązanymi do płacenia podatku w Norwegii od całego światowego dochodu i majątku. Kilka kolejnych spraw nadal jest w toku.

Dalsze działania Norweskiego Urzędu Podatkowego Z dotychczasowych ustaleń wynika, że największe nieprawidłowości dotyczą prób świadomego omijania przepisów. Norweski Urząd Podatkowy wskazuje, że w dużych sprawach pojawiają się podobne schematy działania.



Urząd kontynuuje kontrole, aby ustalić, czy naruszenia mają szerszy charakter. W najbliższych miesiącach możliwe są kolejne decyzje wobec osób, które przekroczyły dopuszczalne limity pobytu.