Słono zapłacą, bo byli za długo w Norwegii. Urząd ujawnia próby obejścia prawa
30 listopada 2025 12:01
Maksymalny dopuszczalny pobyt w kraju to 61 dni rocznie. fotolia.pl/royalty free
Z ustaleń wynika jednak, że część osób przekraczała ten limit, pozostając w kraju znacznie dłużej. Norweski Urząd Podatkowy przeprowadził kontrolę po cichu, co doprowadziło do ujawnienia licznych naruszeń.
Kontrola i wyniki
Kontrola obejmowała również osoby, które przeniosły miejsce zamieszkania do krajów innych niż Szwajcaria. Sprawy miały różny charakter, a skala naruszeń okazała się znacząca.
Urząd przypomina, że przekroczenie limitu oznacza pełne opodatkowanie w Norwegii.Fot. fotolia.pl/Robert Wilson/royalty free
Są już pierwsi skazani. Urząd Podatkowy na tropie kolejnych spraw
Woxholt wyjaśnił, że dotyczą osób, które w wyniku kontroli stały się zobowiązanymi do płacenia podatku w Norwegii od całego światowego dochodu i majątku. Kilka kolejnych spraw nadal jest w toku.
Dalsze działania Norweskiego Urzędu Podatkowego
Urząd kontynuuje kontrole, aby ustalić, czy naruszenia mają szerszy charakter. W najbliższych miesiącach możliwe są kolejne decyzje wobec osób, które przekroczyły dopuszczalne limity pobytu.
Raport Norwegia
