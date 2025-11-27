  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Biznes i gospodarka

Finanse Norwegów w 2025. Wzrost dochodów nie wystarcza: stomatolog poza zasięgiem

Redakcja

27 listopada 2025 09:04

Kopiuj link
Finanse Norwegów w 2025. Wzrost dochodów nie wystarcza: stomatolog poza zasięgiem

Poziom trudności ekonomicznych pozostaje wyższy niż dekadę temu. Fot. Pexels

Najnowsze dane z norweskiego Badania Warunków Życia pokazują lekką poprawę sytuacji finansowej mieszkańców w 2025 roku. Jednocześnie poziom trudności ekonomicznych pozostaje wyraźnie wyższy niż dekadę temu. Najczęściej problemy zgłaszają osoby samotne oraz w wieku 25–44 lat.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Norweski wreszcie BEZ bólu. Drop-in, 75 kr i zero zobowiązań.

POLSKI POŚREDNIK NIERUCHOMOŚCI - EIENDOMSMEGLER

Tłumaczenie przysięgłe dokumentów na norweski

Ogłoszenia MojaNorwegia

Dane wskazują, że 8 proc. badanych ocenia swoją sytuację finansową jako trudną. Centralne Biuro Statystyczne podkreśla, że odsetek osób z ograniczonym budżetem spadł względem 2024 roku, lecz wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie.

Jednocześnie 20 proc. mieszkańców zgłasza brak co najmniej jednego dobra materialnego, a 13 proc. – dobra społecznego. To więcej niż w 2015 roku, kiedy brak dóbr materialnych dotyczył 13 proc., a społecznych 9 proc. Wzrost dochodów gospodarstw domowych w 2025 roku mógł złagodzić skutki utrzymujących się wysokich cen oraz kosztów kredytów.
Dylematy po norwesku. Imigranci zwiększają liczbę zatrudnionych i... bezrobotnych

Najbardziej narażeni – samotni i młodzi dorośli

Choć skala problemów finansowych w społeczeństwie nieznacznie maleje, różnice między grupami są wyraźne. Najczęściej brak środków deklarują osoby samotne w wieku poniżej 45 lat oraz samotni rodzice. W tej ostatniej grupie niemal połowa ankietowanych informuje o braku co najmniej jednego dobra materialnego, choć spadek względem 2024 roku nie jest statystycznie istotny.

Mniej problemów zgłaszają pary powyżej 45. roku życia bez dzieci. Wśród samotnych w wieku 25–44 lat aż 41 proc. deklaruje brak środków na podstawowe dobra.
Odsetek osób z trudnościami finansowymi, niedoborami materialnymi lub społecznymi. Osoby w wieku 16 lat i starsze.

Odsetek osób z trudnościami finansowymi, niedoborami materialnymi lub społecznymi. Osoby w wieku 16 lat i starsze.Il. SSB

Rosnące koszty mieszkania i zadłużenia

Znaczącym obciążeniem pozostają koszty mieszkania. Odsetek osób, które określają je jako bardzo uciążliwe, wzrósł z około 5 proc. w latach 2011–2020 do 9 proc. w 2025 roku. Najmocniej odczuwają to osoby w wieku 25–44 lat, spośród których 12 proc. uznaje wydatki mieszkaniowe za szczególnie ciężkie.

W tej grupie częściej występują wysoka rata kredytu i kosztowny wynajem. Seniorzy powyżej 67. roku życia zgłaszają znacznie mniejsze obciążenie – jedynie 4 proc. deklaruje trudności związane z kosztami mieszkania.
Seniorzy powyżej 67. roku życia znacznie rzadziej odczuwają presję kosztów mieszkania.

Seniorzy powyżej 67. roku życia znacznie rzadziej odczuwają presję kosztów mieszkania.Fot. fotolia

Taniej nie jest – rośnie problem zadłużenia i braków w leczeniu

Coraz większym wyzwaniem staje się również zadłużenie na kartach kredytowych. Problemy z jego spłatą ma około 3 proc. gospodarstw domowych, a 19 proc. uważa takie zobowiązania za uciążliwe. Najczęściej wskazują na to osoby w wieku 25–44 lat, 32 proc. z nich ocenia kredyt konsumencki jako trudny do udźwignięcia.

Jednocześnie rośnie liczba osób, których nie stać na leczenie stomatologiczne. W 2025 roku dotyczy to 8 proc. mieszkańców, czyli 355 tys. osób. Najwięcej zgłoszeń pochodzi od dorosłych w wieku 25–44 lat, wśród których wskaźnik ten podwoił się w ostatniej dekadzie.
Norwegia mierzy się z największą degradacją w historii. Eksperci:
Zebrane dane wskazują, że choć presja ekonomiczna w Norwegii zaczyna nieznacznie słabnąć, wiele grup – zwłaszcza osoby samotne i młodzi dorośli – wciąż mierzy się z ograniczeniami finansowymi. W najbliższych latach istotne będzie obserwowanie zmian w kosztach życia i działaniach państwa, aby lepiej ocenić, w jakim stopniu wpływają one na codzienne bezpieczeństwo ekonomiczne mieszkańców.
0
0
0
0
0
Polski Gabinet Stomatologiczny - SVELVIK i okolice Drammen
Leczenie zachowawcze, kanałowe, chirurgia, protetyka.
reklama

Moja Norwegia poleca

Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Szkolenia Online 96015 Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Troll Rental Masaż Pedzik transport
Nordland (Norwegia), Narvik
Cieśla konstrukcyjny / Stolarz – Narvik
Przejdź do ogłoszenia
Cieśla konstrukcyjny / Stolarz – Narvik Polski Psychotraumatolog w Oslo
Oslo, okręg miasta
SPRZĄTANIE - PRACA LEGALNA BEZ JĘZYKA
Przejdź do ogłoszenia
SPRZĄTANIE - PRACA LEGALNA BEZ JĘZYKA
Oslo, okręg miasta
Hurtownia materiałów budowlanych | Sprzedaż okien i drzwi
Przejdź do ogłoszenia
Hurtownia materiałów budowlanych | Sprzedaż okien i drzwi ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Stillas utleie As
Oslo, okręg miasta, Oslo
ZATRUDNIE PRACOWNIKOW BUDWOLANYCH OD ZARAZ
Przejdź do ogłoszenia
ZATRUDNIE PRACOWNIKOW BUDWOLANYCH OD ZARAZ
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.