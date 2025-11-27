Finanse Norwegów w 2025. Wzrost dochodów nie wystarcza: stomatolog poza zasięgiem
27 listopada 2025 09:04
Poziom trudności ekonomicznych pozostaje wyższy niż dekadę temu. Fot. Pexels
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Jednocześnie 20 proc. mieszkańców zgłasza brak co najmniej jednego dobra materialnego, a 13 proc. – dobra społecznego. To więcej niż w 2015 roku, kiedy brak dóbr materialnych dotyczył 13 proc., a społecznych 9 proc. Wzrost dochodów gospodarstw domowych w 2025 roku mógł złagodzić skutki utrzymujących się wysokich cen oraz kosztów kredytów.
Najbardziej narażeni – samotni i młodzi dorośli
Mniej problemów zgłaszają pary powyżej 45. roku życia bez dzieci. Wśród samotnych w wieku 25–44 lat aż 41 proc. deklaruje brak środków na podstawowe dobra.
Odsetek osób z trudnościami finansowymi, niedoborami materialnymi lub społecznymi. Osoby w wieku 16 lat i starsze.Il. SSB
Rosnące koszty mieszkania i zadłużenia
W tej grupie częściej występują wysoka rata kredytu i kosztowny wynajem. Seniorzy powyżej 67. roku życia zgłaszają znacznie mniejsze obciążenie – jedynie 4 proc. deklaruje trudności związane z kosztami mieszkania.
Taniej nie jest – rośnie problem zadłużenia i braków w leczeniu
Jednocześnie rośnie liczba osób, których nie stać na leczenie stomatologiczne. W 2025 roku dotyczy to 8 proc. mieszkańców, czyli 355 tys. osób. Najwięcej zgłoszeń pochodzi od dorosłych w wieku 25–44 lat, wśród których wskaźnik ten podwoił się w ostatniej dekadzie.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz