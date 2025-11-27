Finanse Norwegów w 2025. Wzrost dochodów nie wystarcza: stomatolog poza zasięgiem

Poziom trudności ekonomicznych pozostaje wyższy niż dekadę temu. Fot. Pexels

Najnowsze dane z norweskiego Badania Warunków Życia pokazują lekką poprawę sytuacji finansowej mieszkańców w 2025 roku. Jednocześnie poziom trudności ekonomicznych pozostaje wyraźnie wyższy niż dekadę temu. Najczęściej problemy zgłaszają osoby samotne oraz w wieku 25–44 lat.





Jednocześnie 20 proc. mieszkańców zgłasza brak co najmniej jednego dobra materialnego, a 13 proc. – dobra społecznego. To więcej niż w 2015 roku, kiedy brak dóbr materialnych dotyczył 13 proc., a społecznych 9 proc. Wzrost dochodów gospodarstw domowych w 2025 roku mógł złagodzić skutki utrzymujących się wysokich cen oraz kosztów Dane wskazują, że 8 proc. badanych ocenia swoją sytuację finansową jako trudną. Centralne Biuro Statystyczne podkreśla, że odsetek osób z ograniczonym budżetem spadł względem 2024 roku, lecz wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie.Jednocześnie 20 proc. mieszkańców zgłasza brak co najmniej jednego dobra materialnego, a 13 proc. – dobra społecznego. To więcej niż w 2015 roku, kiedy brak dóbr materialnych dotyczył 13 proc., a społecznych 9 proc. Wzrost dochodów gospodarstw domowych w 2025 roku mógł złagodzić skutki utrzymujących się wysokich cen oraz kosztów kredytów

Najbardziej narażeni – samotni i młodzi dorośli Choć skala problemów finansowych w społeczeństwie nieznacznie maleje, różnice między grupami są wyraźne. Najczęściej brak środków deklarują osoby samotne w wieku poniżej 45 lat oraz samotni rodzice. W tej ostatniej grupie niemal połowa ankietowanych informuje o braku co najmniej jednego dobra materialnego, choć spadek względem 2024 roku nie jest statystycznie istotny.



Mniej problemów zgłaszają pary powyżej 45. roku życia bez dzieci. Wśród samotnych w wieku 25–44 lat aż 41 proc. deklaruje brak środków na podstawowe dobra.

Odsetek osób z trudnościami finansowymi, niedoborami materialnymi lub społecznymi. Osoby w wieku 16 lat i starsze.Il. SSB

Rosnące koszty mieszkania i zadłużenia



W tej grupie częściej występują wysoka rata Znaczącym obciążeniem pozostają koszty mieszkania. Odsetek osób, które określają je jako bardzo uciążliwe, wzrósł z około 5 proc. w latach 2011–2020 do 9 proc. w 2025 roku. Najmocniej odczuwają to osoby w wieku 25–44 lat, spośród których 12 proc. uznaje wydatki mieszkaniowe za szczególnie ciężkie.W tej grupie częściej występują wysoka rata kredytu i kosztowny wynajem. Seniorzy powyżej 67. roku życia zgłaszają znacznie mniejsze obciążenie – jedynie 4 proc. deklaruje trudności związane z kosztami mieszkania.

Seniorzy powyżej 67. roku życia znacznie rzadziej odczuwają presję kosztów mieszkania.Fot. fotolia

Taniej nie jest – rośnie problem zadłużenia i braków w leczeniu Coraz większym wyzwaniem staje się również zadłużenie na kartach kredytowych. Problemy z jego spłatą ma około 3 proc. gospodarstw domowych, a 19 proc. uważa takie zobowiązania za uciążliwe. Najczęściej wskazują na to osoby w wieku 25–44 lat, 32 proc. z nich ocenia kredyt konsumencki jako trudny do udźwignięcia.



Jednocześnie rośnie liczba osób, których nie stać na leczenie stomatologiczne. W 2025 roku dotyczy to 8 proc. mieszkańców, czyli 355 tys. osób. Najwięcej zgłoszeń pochodzi od dorosłych w wieku 25–44 lat, wśród których wskaźnik ten podwoił się w ostatniej dekadzie.

Zebrane dane wskazują, że choć presja ekonomiczna w Norwegii zaczyna nieznacznie słabnąć, wiele grup – zwłaszcza osoby samotne i młodzi dorośli – wciąż mierzy się z ograniczeniami finansowymi. W najbliższych latach istotne będzie obserwowanie zmian w kosztach życia i działaniach państwa, aby lepiej ocenić, w jakim stopniu wpływają one na codzienne bezpieczeństwo ekonomiczne mieszkańców.