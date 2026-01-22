Norwegowie nie doceniają polskiego

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Moim gościem jest Polsko-norweska pisarka, tłumaczka, artystka i pedagożka Anna Zychowicz Esavna. Rozmawiamy o jej najnowszej dwujęzycznej książce dla dzieci „Adija – córka dwóch światów”, objętej patronatem honorowym Ambasady RP w Oslo.

Strona Autorki: https://annaesavna.wordpress.com/
Strona Autorki: https://esavna.com/

Link do sprzedaży książki: «Adija - datter av to verdener / Adija - córka dwóch światów» w Norli: https://www.norli.no/boker/barneboker/fra-6-ar/adija-adija-9788294175000 oraz na finn.no
Zakup książki z dedykacją: https://www.finn.no/my-items/details/444708967

W Polsce tylko Allegro: https://allegrolokalnie.pl/oferta/adija-corka-dwoch-swiatow-wydanie-dwujezyczne-po-norwesku-i-polsku-k3m
W sklepie Strefa Psotnika: https://sklep.strefapsotnika.pl/produkt/adija-corka-dwoch-swiatow/

Partner kanału - https://www.multinor.no/ - norweskie formalności bez stresu!
Przysięgłe tłumaczenia polsko - norweskie https://www.multinor.no/tlumaczenia

SERWIS: https://www.mojanorwegia.pl/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/mojanorwegiapl/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/mojanorwegia.pl/

#norwegia #podsumowanie #zarobki
