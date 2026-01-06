  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Tragiczny bilans 2025

Bartek Karpowski
Bartek Karpowski
(bartek.karpowski)
30
  • Zgłoś
Partner kanału - https://www.multinor.no/ - norweskie formalności bez stresu!
Przysięgłe tłumaczenia polsko - norweskie https://www.multinor.no/tlumaczenia

LINKI DO OMAWIANYCH WYDARZEŃ:
https://www.mojanorwegia.pl/transport-i-komunikacja/tak-zle-nie-bylo-od-lat-tragiczny-bilans-wypadkow-w-2025-roku-26554.html
https://www.lydenavnorge.no/p4/nyheter/tilbakekalte-matvarer-87-ganger/artikkel/987880/
https://www.lydenavnorge.no/p4/nyheter/nok-et-darlig-ar-for-togene/artikkel/987584/
https://www.mojanorwegia.pl/biznes-i-gospodarka/mieszkan-mniej-do-zaplaty-wiecej-rynek-nieruchomosci-coraz-trudniejszy-dla-najemcow-26522.html
https://www.lydenavnorge.no/p4/nyheter/rekordmange-kontakter-vold--og-overgrepslinjen/artikkel/985909/
https://www.nrk.no/vestland/40-aring-domt-til-14_5-ars-fengsel-for-overgrep-mot-6-barn--1.17714932
https://www.lydenavnorge.no/p4/nyheter/fa-vil-ha-personlige-bilskilt/artikkel/986412/

SERWIS: https://www.mojanorwegia.pl/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/mojanorwegiapl/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/mojanorwegia.pl/

#norwegia #podsumowanie #zarobki
Kategoria: Filmy instruktażowe
Pokaż więcej Ukryj
Dodano: 06-01-2026 16:39 (1 głos) 5.0

Podobne filmy
Gość
Wyślij
Podaj powód zgłoszenia
Wyślij zgłoszenie

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.