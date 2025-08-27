Norweskie służby ujawniają. Tyle osób jest na liście obserwowanych skrajnych prawicowców i islamistów
27 sierpnia 2025 10:50
To echa zabójstwa, do którego doszło w Oslo w nocy z 23 na 24 sierpnia. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Piramida stosowana przez PST obejmuje trzy poziomy: niski, średni i wysoki. Służba nie podaje liczebności osób w dwóch wyższych kategoriach. Według PST część sprawców aktów terroru wywodziła się z najniższego poziomu.
Służby przyznają, że największe zagrożenie stanowią prawicowi radykałowie oraz skrajni islamiści.Fot. Fotolia
Głośne echa zabójstwa w Oslo
18-letni Djordje Wilms zabił w nocy z soboty na niedzielę 34-letnią Tamimę Nibras Juhar w dzielnicy Kampen w Oslo. Kobieta była pracownicą placówki opieki nad dziećmi i pełniła samotną zmianę. Jej zadaniem było udzielanie Wilmsowi wsparcia, jeśli tego potrzebował. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Jest podejrzany o zabójstwo i o terroryzm. Został tymczasowo aresztowany przez sąd w Oslo na cztery tygodnie.
