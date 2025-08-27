Strona korzysta z plików cookies

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

Aktualności

Norweskie służby ujawniają. Tyle osób jest na liście obserwowanych skrajnych prawicowców i islamistów

Emil Bogumił

27 sierpnia 2025 10:50

Norweskie służby ujawniają. Tyle osób jest na liście obserwowanych skrajnych prawicowców i islamistów

To echa zabójstwa, do którego doszło w Oslo w nocy z 23 na 24 sierpnia. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Norweska Służba Bezpieczeństwa (PST) ujawniła, że monitoruje ponad trzy tys. osób powiązanych z ekstremizmem. Funkcjonariusze po raz pierwszy podali skalę obserwacji. To efekt sierpniowego zabójstwa w Oslo.

Według PST liczba ponad trzech tys. dotyczy najniższego poziomu tzw. piramidy zagrożeń. W tej grupie znajdują się osoby oceniane jako niskiego ryzyka. Zalicza się do niej zarówno skrajnie prawicowych ekstremistów, jak i islamistów. Informację przekazał dyrektor ds. kontrterroryzmu Lars Lilleby.

Piramida stosowana przez PST obejmuje trzy poziomy: niski, średni i wysoki. Służba nie podaje liczebności osób w dwóch wyższych kategoriach. Według PST część sprawców aktów terroru wywodziła się z najniższego poziomu.
Służby przyznają, że największe zagrożenie stanowią prawicowi radykałowie oraz skrajni islamiści.

Służby przyznają, że największe zagrożenie stanowią prawicowi radykałowie oraz skrajni islamiści.Fot. Fotolia

Głośne echa zabójstwa w Oslo

Pierwsze zgłoszenie dotyczące zabójcy z Oslo, Djordje Wilmsa trafiło do PST w lutym 2024 r. i dotyczyło jego wypowiedzi w internecie. Po roku dokonano przeglądu i utrzymano ocenę jako niskie ryzyko.

18-letni Djordje Wilms zabił w nocy z soboty na niedzielę 34-letnią Tamimę Nibras Juhar w dzielnicy Kampen w Oslo. Kobieta była pracownicą placówki opieki nad dziećmi i pełniła samotną zmianę. Jej zadaniem było udzielanie Wilmsowi wsparcia, jeśli tego potrzebował. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Jest podejrzany o zabójstwo i o terroryzm. Został tymczasowo aresztowany przez sąd w Oslo na cztery tygodnie.
Rosyjski żołnierz w rękach norweskiej policji. Nie chciał wrócić na front w Ukrainie
PST po raz pierwszy przedstawiła skalę obserwacji obejmującą ponad trzech tys. osób w najniższej kategorii zagrożeń. Służba stosuje trzystopniowy model i dokonuje cyklicznych ocen ryzyka. Sprawa zabójstwa w Kampen dotyczy osoby sklasyfikowanej w tej kategorii. PST informuje, że utrzymuje stały nadzór nad osobami ujętymi w systemie.
Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

