Norweskie służby ujawniają. Tyle osób jest na liście obserwowanych skrajnych prawicowców i islamistów

To echa zabójstwa, do którego doszło w Oslo w nocy z 23 na 24 sierpnia. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Norweska Służba Bezpieczeństwa (PST) ujawniła, że monitoruje ponad trzy tys. osób powiązanych z ekstremizmem. Funkcjonariusze po raz pierwszy podali skalę obserwacji. To efekt sierpniowego zabójstwa w Oslo.

Według PST liczba ponad trzech tys. dotyczy najniższego poziomu tzw. piramidy zagrożeń. W tej grupie znajdują się osoby oceniane jako niskiego ryzyka. Zalicza się do niej zarówno skrajnie prawicowych ekstremistów, jak i islamistów. Informację przekazał dyrektor ds. kontrterroryzmu Lars Lilleby.



Piramida stosowana przez PST obejmuje trzy poziomy: niski, średni i wysoki. Służba nie podaje liczebności osób w dwóch wyższych kategoriach. Według PST część sprawców aktów terroru wywodziła się z najniższego poziomu.

Służby przyznają, że największe zagrożenie stanowią prawicowi radykałowie oraz skrajni islamiści.Fot. Fotolia

Głośne echa zabójstwa w Oslo Pierwsze zgłoszenie dotyczące zabójcy z Oslo, Djordje Wilmsa trafiło do PST w lutym 2024 r. i dotyczyło jego wypowiedzi w internecie. Po roku dokonano przeglądu i utrzymano ocenę jako niskie ryzyko.



18-letni Djordje Wilms zabił w nocy z soboty na niedzielę 34-letnią Tamimę Nibras Juhar w dzielnicy Kampen w Oslo. Kobieta była pracownicą placówki opieki nad dziećmi i pełniła samotną zmianę. Jej zadaniem było udzielanie Wilmsowi wsparcia, jeśli tego potrzebował. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Jest podejrzany o zabójstwo i o terroryzm. Został tymczasowo aresztowany przez sąd w Oslo na cztery tygodnie.

PST po raz pierwszy przedstawiła skalę obserwacji obejmującą ponad trzech tys. osób w najniższej kategorii zagrożeń. Służba stosuje trzystopniowy model i dokonuje cyklicznych ocen ryzyka. Sprawa zabójstwa w Kampen dotyczy osoby sklasyfikowanej w tej kategorii. PST informuje, że utrzymuje stały nadzór nad osobami ujętymi w systemie.