Chleb w Norwegii. Nie wszyscy wiedzą, co jedzą
04 stycznia 2026 11:32
Wygląd nie zawsze odzwierciedla dobry skład pieczywa. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Nie wszyscy uznają je jednak za wystarczająco czytelne. Według badania niemal jeden na trzech respondentów ma problem z oceną, czy dany produkt jest zdrowy.
Zalecenia i rzeczywiste spożycie
Tymczasem średnie spożycie wynosi 56 gramów dziennie. Dane potwierdza także nordycki raport żywieniowy opublikowany w grudniu. Dokument pokazuje spadek liczby zjadanych kromek chleba.
Ultraprzetworzenie a skład pieczywa
Niektóre bardzo pełnoziarniste chleby zawierają dodatki technologiczne, takie jak enzymy. Substancje ułatwiają wyrastanie ciasta. Skutkiem jest dłuższa lista składników na opakowaniu.
Etykieta ważniejsza niż kolor pieczywa
Informacje o składzie i stopniu przemiału znajdują się na etykietach. To one stanowią podstawowe źródło danych dla konsumentów stojących przed półką z pieczywem.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.