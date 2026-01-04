Strona korzysta z plików cookies

Od 15.12 zamówisz kartę podatkową w Norwegii na 2026 rok!

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

Chleb w Norwegii. Nie wszyscy wiedzą, co jedzą

Redakcja

04 stycznia 2026 11:32

Chleb w Norwegii. Nie wszyscy wiedzą, co jedzą

Wygląd nie zawsze odzwierciedla dobry skład pieczywa. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Norwegowie jedzą za mało pieczywa pełnoziarnistego. Jedna trzecia badanych ma trudności z rozpoznaniem, które pieczywo jest zdrowe. Wynika to z badania Norstat przeprowadzonego dla NRK.

W sklepach dostępny jest szeroki wybór pieczywa o różnym stopniu przemiału. Część konsumentów korzysta ze skali chleba umieszczonej na opakowaniach. Oznaczenie w formie koła informuje, jak bardzo produkt jest pełnoziarnisty.

Nie wszyscy uznają je jednak za wystarczająco czytelne. Według badania niemal jeden na trzech respondentów ma problem z oceną, czy dany produkt jest zdrowy.
Co dalej z norweskim łososiem? Urzędnicy chcą rewolucji w przepisach

Zalecenia i rzeczywiste spożycie

Norweski Urząd ds. Zdrowia wskazuje, że spożycie pełnego ziarna w Norwegii jest zbyt niskie. Zalecenie wynosi co najmniej 90 gramów pełnego ziarna dziennie, czyli około czterech kromek pieczywa pełnoziarnistego.

Tymczasem średnie spożycie wynosi 56 gramów dziennie. Dane potwierdza także nordycki raport żywieniowy opublikowany w grudniu. Dokument pokazuje spadek liczby zjadanych kromek chleba.
Część konsumentów ogranicza spożycie pieczywa.

Część konsumentów ogranicza spożycie pieczywa.Fot. pixabay.com

Ultraprzetworzenie a skład pieczywa

Dietetyczka kliniczna Tine Sundfør zwraca uwagę na rosnącą dezorientację konsumentów. Wskazuje, że część osób rezygnuje z pieczywa w związku z debatą na temat żywności ultraprzetworzonej.

Niektóre bardzo pełnoziarniste chleby zawierają dodatki technologiczne, takie jak enzymy. Substancje ułatwiają wyrastanie ciasta. Skutkiem jest dłuższa lista składników na opakowaniu.
Rewolucja w norweskich zakupach. Te grupy zyskały na znaczeniu

Etykieta ważniejsza niż kolor pieczywa

Eksperci podkreślają, że wygląd pieczywa może być mylący. Zdarza się, że produkty sprawiające wrażenie pełnoziarnistych zawierają niewielki udział mąki pełnoziarnistej, nawet na poziomie 13 proc.

Informacje o składzie i stopniu przemiału znajdują się na etykietach. To one stanowią podstawowe źródło danych dla konsumentów stojących przed półką z pieczywem.
Komentarze (2)
Dodaj komentarz
P
14 minut temu
Wszystko co dobre ma swoją cenę to dotyczy chleba wędlin i dużo innych produktów
0
Odpowiedz
Anonimowy
30 minut temu
To nie jest chleb, to guwno, cuchnące stęchlizną.
0
Odpowiedz

