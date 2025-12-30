Rewolucja w norweskich zakupach. Te grupy zyskały na znaczeniu
30 grudnia 2025 11:59
Zmiany w ofercie odzwierciedlają rosnące zainteresowanie naturalnymi składnikami. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Sok pomarańczowy wyciskany w sklepach ze świeżych owoców zwiększył sprzedaż o 20 proc. Wzrosty objęły także świeże zioła, bataty, awokado, sałaty i pomidory.
Powrót do lokalnych produktów i rzemiosła
Chleb na zakwasie, jedna z najstarszych form wypieku i z naturalną fermentacją, zyskał na popularności. Norweskie sery rzemieślnicze zanotowały wzrost aż o 40 proc. Produkty z ekologicznej mleczarni Røros zwiększyły sprzedaż o 24 proc., a mleko typu UHT stanowi jedną trzecią całkowitej sprzedaży mleka pełnego w MENY.
Klienci szukają wyjątkowych produktów wysokiej jakości, o wyraźnym pochodzeniu geograficznym z Norwegii. Fot. adobe stock/ licencja standardowa
Gulasz norweski, kurczak i makaron na czele
Cztery z pięciu najpopularniejszych przepisów zawierały kurczaka. Cztery na dziesięć najczęściej wyszukiwanych dań stanowiły potrawy z makaronem. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także inne dania na ciepło, w tym pieczona golonka wieprzowa.
Białko i naturalna słodycz
Wśród słodkich przekąsek wzrosło zainteresowanie daktylami i suszonymi owocami. Oferta została rozszerzona o nowe warianty, w tym produkty z mrożonych i liofilizowanych jagód. Produkty stopniowo zajmują stałe miejsce w asortymencie sklepów MENY.
