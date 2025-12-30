Rewolucja w norweskich zakupach. Te grupy zyskały na znaczeniu

Zmiany w ofercie odzwierciedlają rosnące zainteresowanie naturalnymi składnikami. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Świeże produkty, lokalność i powrót do klasyki – tak według sieci MENY wyglądają trendy żywieniowe w 2025 roku. Norwescy konsumenci coraz częściej sięgają po świeże produkty, lokalne wyroby i tradycyjne dania. Sieć handlowa wskazuje konkretne kategorie, w których odnotowano wyraźne wzrosty.

W 2025 roku MENY notuje wyraźny wzrost sprzedaży świeżych produktów. Sprzedaż ryb na wagę zwiększyła się o 11 proc., ręcznie krojonych serów o 32 proc., a sprzedaż mięsa i delikatesów o 20 proc. Owoce i warzywa zanotowały wzrost na poziomie 9,2 proc.



Sok pomarańczowy wyciskany w sklepach ze świeżych owoców zwiększył sprzedaż o 20 proc. Wzrosty objęły także świeże zioła, bataty, awokado, sałaty i pomidory.

Powrót do lokalnych produktów i rzemiosła Trend czystszych składników przełożył się na rosnące zainteresowanie lokalną żywnością. Sprzedaż produktów lokalnych, określanych w MENY jako „skarby kulinarne”, czyli specjalna kategoria asortymentowa, wzrosła łącznie o 12 proc.



Chleb na zakwasie, jedna z najstarszych form wypieku i z naturalną fermentacją, zyskał na popularności. Norweskie sery rzemieślnicze zanotowały wzrost aż o 40 proc. Produkty z ekologicznej mleczarni Røros zwiększyły sprzedaż o 24 proc., a mleko typu UHT stanowi jedną trzecią całkowitej sprzedaży mleka pełnego w MENY.

Klienci szukają wyjątkowych produktów wysokiej jakości, o wyraźnym pochodzeniu geograficznym z Norwegii. Fot. adobe stock/ licencja standardowa

Gulasz norweski, kurczak i makaron na czele Dane z portalu meny.no pokazują zmiany w wyborach kulinarnych Norwegów. Najczęściej wyszukiwanym daniem obiadowym w 2025 roku był lapskaus, tradycyjny norweski gulasz.



Cztery z pięciu najpopularniejszych przepisów zawierały kurczaka. Cztery na dziesięć najczęściej wyszukiwanych dań stanowiły potrawy z makaronem. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także inne dania na ciepło, w tym pieczona golonka wieprzowa.

Białko i naturalna słodycz W 2025 roku utrzymał się trend na produkty bogate w białko. Popularność zyskały m.in. nasiona chia, serek wiejski oraz jogurt grecki.



Wśród słodkich przekąsek wzrosło zainteresowanie daktylami i suszonymi owocami. Oferta została rozszerzona o nowe warianty, w tym produkty z mrożonych i liofilizowanych jagód. Produkty stopniowo zajmują stałe miejsce w asortymencie sklepów MENY.