1 NOK

1 NOK

Aktualności

Rewolucja w norweskich zakupach. Te grupy zyskały na znaczeniu

Redakcja

30 grudnia 2025 11:59

Kopiuj link
2
Rewolucja w norweskich zakupach. Te grupy zyskały na znaczeniu

Zmiany w ofercie odzwierciedlają rosnące zainteresowanie naturalnymi składnikami. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Świeże produkty, lokalność i powrót do klasyki – tak według sieci MENY wyglądają trendy żywieniowe w 2025 roku. Norwescy konsumenci coraz częściej sięgają po świeże produkty, lokalne wyroby i tradycyjne dania. Sieć handlowa wskazuje konkretne kategorie, w których odnotowano wyraźne wzrosty.

W 2025 roku MENY notuje wyraźny wzrost sprzedaży świeżych produktów. Sprzedaż ryb na wagę zwiększyła się o 11 proc., ręcznie krojonych serów o 32 proc., a sprzedaż mięsa i delikatesów o 20 proc. Owoce i warzywa zanotowały wzrost na poziomie 9,2 proc.

Sok pomarańczowy wyciskany w sklepach ze świeżych owoców zwiększył sprzedaż o 20 proc. Wzrosty objęły także świeże zioła, bataty, awokado, sałaty i pomidory.
To wybierają Norwegowie zamiast alkoholu. Trend jest wyraźny

Powrót do lokalnych produktów i rzemiosła

Trend czystszych składników przełożył się na rosnące zainteresowanie lokalną żywnością. Sprzedaż produktów lokalnych, określanych w MENY jako „skarby kulinarne”, czyli specjalna kategoria asortymentowa, wzrosła łącznie o 12 proc.

Chleb na zakwasie, jedna z najstarszych form wypieku i z naturalną fermentacją, zyskał na popularności. Norweskie sery rzemieślnicze zanotowały wzrost aż o 40 proc. Produkty z ekologicznej mleczarni Røros zwiększyły sprzedaż o 24 proc., a mleko typu UHT stanowi jedną trzecią całkowitej sprzedaży mleka pełnego w MENY.
Klienci szukają wyjątkowych produktów wysokiej jakości, o wyraźnym pochodzeniu geograficznym z Norwegii.

Klienci szukają wyjątkowych produktów wysokiej jakości, o wyraźnym pochodzeniu geograficznym z Norwegii. Fot. adobe stock/ licencja standardowa

Gulasz norweski, kurczak i makaron na czele

Dane z portalu meny.no pokazują zmiany w wyborach kulinarnych Norwegów. Najczęściej wyszukiwanym daniem obiadowym w 2025 roku był lapskaus, tradycyjny norweski gulasz.

Cztery z pięciu najpopularniejszych przepisów zawierały kurczaka. Cztery na dziesięć najczęściej wyszukiwanych dań stanowiły potrawy z makaronem. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także inne dania na ciepło, w tym pieczona golonka wieprzowa.
Norwegia zmienia prawo. Szereg zmian wejdzie w życie od 2026 roku

Białko i naturalna słodycz

W 2025 roku utrzymał się trend na produkty bogate w białko. Popularność zyskały m.in. nasiona chia, serek wiejski oraz jogurt grecki.

Wśród słodkich przekąsek wzrosło zainteresowanie daktylami i suszonymi owocami. Oferta została rozszerzona o nowe warianty, w tym produkty z mrożonych i liofilizowanych jagód. Produkty stopniowo zajmują stałe miejsce w asortymencie sklepów MENY.
0
0
0
0
0

Moja Norwegia poleca

Komentarze (2)
Dodaj komentarz
gg
37 minut temu
czyli kupuja rzeczy najtansze
0
Odpowiedz
Bob
26 minut temu
Pracuje w duzym markecie spozywczym w samiusienkim centrum Oslo od ponad 10 lat. Moge zgodzic sie z artykulem w kwestii tego, ze nieco wzrosla sprzedaz warzyw. I ze pewnymi grupami produktow klienci sie interesuja, ale interesuja sie nie oznacza kupuja. To oznacza ze pytaja a potem i tak biora rzeczy tilbudowe. Sprzedaz miesa spadla, sprzedaz ryb nie spadla tylko padla na pysk. Wzrosly dania gotowe, wzrosly slodycze i wystrzelily w gore energetyki.
0
Odpowiedz

