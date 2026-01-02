Co dalej z norweskim łososiem? Urzędnicy chcą rewolucji w przepisach

Urząd może reagować tylko w trakcie trwającego naruszenia przepisów. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Nie ma skutecznych sankcji administracyjnych wobec nielegalnego eksportu łososia z Norwegii. Z dokumentów, do których dotarła redakcja NRK, wynika, że urząd może reagować wyłącznie w trakcie trwającego łamania przepisów. Jeśli przemyt zostanie ujawniony po fakcie, możliwości działania są bardzo ograniczone. W takich sytuacjach sprawa musi zostać przekazana policji.

Norweskie przepisy zakazują eksportu łososia z ranami i wadami jakościowymi. Taka ryba może być zdatna do spożycia, jednak musi zostać poddana obróbce w norweskich zakładach przetwórczych.



Regulacje mają chronić konsumentów oraz reputację norweskiego łososia na rynkach zagranicznych. Mimo to NRK ujawniła przypadki, w których ryby niespełniające norm trafiały do zakładów przetwórczych w innych krajach Europy.

Kontrole rzadkie, wykrywane nieprawidłowości Norweski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności przyznał w piśmie do ministra rybołówstwa, że kontrole dotyczące przemytu łososia nie były dotąd priorytetem. Wyjątkiem była kampania kontrolna przeprowadzona w 2023 roku.



W jej trakcie stwierdzono naruszenia przepisów w 24 z 49 skontrolowanych podmiotów. Mimo to, w ciągu ostatnich ośmiu lat, tylko jeden norweski podmiot został ukarany grzywną.

Zakład obejmuje eksport łososia z ranami i wadami jakościowymi.

Domagają się zmian w prawie Dyrektorka Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności Elisabeth Wilmann wskazuje, że urząd od lat zabiega o możliwość nakładania kar finansowych za naruszenia prawa żywnościowego. Taki mechanizm zaproponowano już w 2017 roku, jednak nie został wdrożony.



Obecnie urząd ponownie zwraca się do rządu o wprowadzenie opłat za łamanie przepisów oraz o możliwość czasowego zamykania zakładów niespełniających wymogów jakościowych. Urząd podkreśla, że bez tych narzędzi skuteczna walka z nielegalnym eksportem pozostaje ograniczona.

Przegląd przepisów i napięcia w branży Minister rybołówstwa Marianne Sivertsen Næss zapowiedziała pełny przegląd obowiązujących regulacji. Zaznaczyła, że sektor hodowli łososia znacząco zmienił się od lat 80., kiedy wprowadzano obecne zasady.



Równocześnie w branży narasta spór dotyczący przyszłości przepisów jakościowych. Dyskusja toczy się w momencie, gdy policja postawiła zarzuty firmie North Tandem, podejrzewanej o eksport łososia niespełniającego norweskich norm.