Co dalej z norweskim łososiem? Urzędnicy chcą rewolucji w przepisach
02 stycznia 2026 09:11
Regulacje mają chronić konsumentów oraz reputację norweskiego łososia na rynkach zagranicznych. Mimo to NRK ujawniła przypadki, w których ryby niespełniające norm trafiały do zakładów przetwórczych w innych krajach Europy.
Kontrole rzadkie, wykrywane nieprawidłowości
W jej trakcie stwierdzono naruszenia przepisów w 24 z 49 skontrolowanych podmiotów. Mimo to, w ciągu ostatnich ośmiu lat, tylko jeden norweski podmiot został ukarany grzywną.
Domagają się zmian w prawie
Obecnie urząd ponownie zwraca się do rządu o wprowadzenie opłat za łamanie przepisów oraz o możliwość czasowego zamykania zakładów niespełniających wymogów jakościowych. Urząd podkreśla, że bez tych narzędzi skuteczna walka z nielegalnym eksportem pozostaje ograniczona.
Przegląd przepisów i napięcia w branży
Równocześnie w branży narasta spór dotyczący przyszłości przepisów jakościowych. Dyskusja toczy się w momencie, gdy policja postawiła zarzuty firmie North Tandem, podejrzewanej o eksport łososia niespełniającego norweskich norm.
