Rosja militaryzuje Półwysep Kolski. Norwegia bije na alarm

Na zdjęciu: Ćwiczenia bojowe artylerii Floty Północnej w Murmańsku (styczeń 2023). Fot. Mil.ru/CC BY 4.0/Wikimedia Commons

Rosja wzmacnia obecność wojskową na arktycznym Półwyspie Kolskim, położonym w bezpośrednim sąsiedztwie Norwegii. Ostrzegł przed tym minister obrony Norwegii Tore O. Sandvik.

Szef norweskiego resortu obrony mówił o sprawie 21 stycznia podczas rozmowy z mediami. Zwrócił uwagę, że działania Moskwy trwają mimo strat ponoszonych na froncie w Ukrainie oraz problemów gospodarczych. Według Norwegii region arktyczny pozostaje kluczowy z punktu widzenia bezpieczeństwa. Szczególne znaczenie ma obszar przy granicy z Norwegią.

Rosyjska aktywność przy granicy Norwegii Półwysep Kolski leży w północno-zachodniej Rosji, za kołem podbiegunowym. Graniczy bezpośrednio z Norwegią i Finlandią. Od lat ma strategiczne znaczenie militarne. Znajdują się tam co najmniej trzy bazy lotnicze.



W regionie położone jest także miasto Siewieromorsk. To główna baza Floty Północnej rosyjskiej marynarki wojennej. Według norweskiego ministra Rosja konsekwentnie rozwija infrastrukturę wojskową na tym obszarze. Działania są monitorowane przez norweskie władze.

Region arktyczny jest ważny ze względu bezpieczeństwa nuklearnego i styku interesów Europy, Rosji, Chin i USA.Il. USGS, domena publiczna

Arktyka i potencjał nuklearny Rosji ksperci cytowani przez kanadyjskiego nadawcę CBC wskazują na wyjątkową koncentrację sił wojskowych w regionie. Na Półwyspie Kolskim rozmieszczono około 60-70 proc. rosyjskiego potencjału nuklearnego drugiego uderzenia. Oznacza to zdolność do odpowiedzi na atak jądrowy. W pobliżu stacjonuje sześć z 12 strategicznych okrętów podwodnych o napędzie nuklearnym.



Dla Floty Północnej kluczowe znaczenie ma Morze Barentsa. Jest to jedyna droga wyjścia na otwarty Ocean Atlantycki. Szlak prowadzi przez tzw. lukę GIUK, między Grenlandią, Islandią i Wielką Brytanią. Region pozostaje istotny także z perspektywy NATO.

Norweski minister obrony zwrócił również uwagę na zacieśnianie współpracy Rosji z Chinami. Jak podkreślił, kierunek działań Moskwy nadal stanowi wyzwanie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego. W ocenie Norwegii rozwój sytuacji w Arktyce będzie miał bezpośredni wpływ na stabilność północnej flanki NATO.