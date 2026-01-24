Strona korzysta z plików cookies

  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Aktualności

Rosja militaryzuje Półwysep Kolski. Norwegia bije na alarm

Redakcja

24 stycznia 2026 10:12

Kopiuj link
Rosja militaryzuje Półwysep Kolski. Norwegia bije na alarm

Na zdjęciu: Ćwiczenia bojowe artylerii Floty Północnej w Murmańsku (styczeń 2023). Fot. Mil.ru/CC BY 4.0/Wikimedia Commons

Rosja wzmacnia obecność wojskową na arktycznym Półwyspie Kolskim, położonym w bezpośrednim sąsiedztwie Norwegii. Ostrzegł przed tym minister obrony Norwegii Tore O. Sandvik.

Szef norweskiego resortu obrony mówił o sprawie 21 stycznia podczas rozmowy z mediami. Zwrócił uwagę, że działania Moskwy trwają mimo strat ponoszonych na froncie w Ukrainie oraz problemów gospodarczych. Według Norwegii region arktyczny pozostaje kluczowy z punktu widzenia bezpieczeństwa. Szczególne znaczenie ma obszar przy granicy z Norwegią.
Svalbard w cieniu konfliktu: trwa symboliczna wojna o Arktykę

Rosyjska aktywność przy granicy Norwegii

Półwysep Kolski leży w północno-zachodniej Rosji, za kołem podbiegunowym. Graniczy bezpośrednio z Norwegią i Finlandią. Od lat ma strategiczne znaczenie militarne. Znajdują się tam co najmniej trzy bazy lotnicze.

W regionie położone jest także miasto Siewieromorsk. To główna baza Floty Północnej rosyjskiej marynarki wojennej. Według norweskiego ministra Rosja konsekwentnie rozwija infrastrukturę wojskową na tym obszarze. Działania są monitorowane przez norweskie władze.
Region arktyczny jest ważny ze względu bezpieczeństwa nuklearnego i styku interesów Europy, Rosji, Chin i USA.

Region arktyczny jest ważny ze względu bezpieczeństwa nuklearnego i styku interesów Europy, Rosji, Chin i USA.Il. USGS, domena publiczna

Arktyka i potencjał nuklearny Rosji

ksperci cytowani przez kanadyjskiego nadawcę CBC wskazują na wyjątkową koncentrację sił wojskowych w regionie. Na Półwyspie Kolskim rozmieszczono około 60-70 proc. rosyjskiego potencjału nuklearnego drugiego uderzenia. Oznacza to zdolność do odpowiedzi na atak jądrowy. W pobliżu stacjonuje sześć z 12 strategicznych okrętów podwodnych o napędzie nuklearnym.

Dla Floty Północnej kluczowe znaczenie ma Morze Barentsa. Jest to jedyna droga wyjścia na otwarty Ocean Atlantycki. Szlak prowadzi przez tzw. lukę GIUK, między Grenlandią, Islandią i Wielką Brytanią. Region pozostaje istotny także z perspektywy NATO.
Norwegia szykuje zasoby na wojnę. To może zostać zarekwirowane
Norweski minister obrony zwrócił również uwagę na zacieśnianie współpracy Rosji z Chinami. Jak podkreślił, kierunek działań Moskwy nadal stanowi wyzwanie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego. W ocenie Norwegii rozwój sytuacji w Arktyce będzie miał bezpośredni wpływ na stabilność północnej flanki NATO.
Moja Norwegia poleca

