Rosja militaryzuje Półwysep Kolski. Norwegia bije na alarm
24 stycznia 2026 10:12
Na zdjęciu: Ćwiczenia bojowe artylerii Floty Północnej w Murmańsku (styczeń 2023). Fot. Mil.ru/CC BY 4.0/Wikimedia Commons
Rosyjska aktywność przy granicy Norwegii
W regionie położone jest także miasto Siewieromorsk. To główna baza Floty Północnej rosyjskiej marynarki wojennej. Według norweskiego ministra Rosja konsekwentnie rozwija infrastrukturę wojskową na tym obszarze. Działania są monitorowane przez norweskie władze.
Region arktyczny jest ważny ze względu bezpieczeństwa nuklearnego i styku interesów Europy, Rosji, Chin i USA.Il. USGS, domena publiczna
Arktyka i potencjał nuklearny Rosji
Dla Floty Północnej kluczowe znaczenie ma Morze Barentsa. Jest to jedyna droga wyjścia na otwarty Ocean Atlantycki. Szlak prowadzi przez tzw. lukę GIUK, między Grenlandią, Islandią i Wielką Brytanią. Region pozostaje istotny także z perspektywy NATO.
