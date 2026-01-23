Praca zamiast zasiłków. Rząd likwiduje dotychczasowe świadczenia dla uchodźców

Gruntowną reformę zapowiedziała minister pracy i integracji społecznej Kjersti Stenseng. Fot. materiały prasowe Ministerstwa Pracy i Integracji Społecznej

Rząd Norwegii zapowiada pełną zmianę zasad wsparcia dla uchodźców. W ciągu pierwszych pięciu lat pobytu w kraju mają stracić prawo do pomocy społecznej i dopłat mieszkaniowych. W ich miejsce pojawi się jedno świadczenie integracyjne. Ma zwiększyć opłacalność podjęcia pracy.

Kluczowym elementem reformy jest połączenie trzech obecnych form wsparcia w jedno świadczenie integracyjne (integreringsstønad). Zastąpi ono świadczenie wprowadzające (introduksjonsstønad), pomoc społeczną oraz dodatek mieszkaniowy (bostøtte). Rząd przyznał, że obecny system nie zawsze zachęca do zatrudnienia.



Propozycję nowego rozwiązania ogłoszono 23 stycznia 2026 roku. Termin konsultacji mija 23 kwietnia.

Norwegia zmienia system. Praca nie była opłacalna Minister pracy i integracji Kjersti Stenseng (Partia Pracy) wskazuje, że część uchodźców otrzymuje dziś wyższe zasiłki i dodatki niż możliwe dochody z pracy. Nowy model ma to zmienić. Świadczenie będzie stopniowo zmniejszane wraz ze wzrostem dochodów z zatrudnienia.



Projekt ustawy trafił do konsultacji społecznych. Nowe świadczenie integracyjne będzie obowiązywać przez pięć lat od momentu osiedlenia uchodźcy w gminie. W tym czasie nie będzie przysługiwać pomoc społeczna ani wsparcie mieszkaniowe, zarówno w wersji państwowej, jak i samorządowej.



Dane rządu pokazują, że w 2024 roku około połowa uczestników programu wprowadzającego korzystała jednocześnie z kilku form wsparcia. Łączny poziom świadczeń powodował, że praca nie zawsze była finansowo opłacalna. Zatrudnienie wśród uchodźców wynosiło 51,1 proc., wobec 79,7 proc. w całej populacji.

Podstawowa stawka dla pojedynczego, bezdzietnego uchodźcy wyniesie 1,8 stawki G (obecnie 230 600 NOK).Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Błędy pomocy społecznej. Kwota zasiłków była za wysoka? W niektórych regionach samotny rodzic musiał zarobić nawet 600 tys. NOK, aby pensja przewyższyła poziom świadczeń. Po reformie maksymalna roczna wypłata ma wynosić około 383 tys. NOK brutto. Przykładowa kwota dotyczy samotnego opiekuna z trojgiem dzieci mieszkającego w Oslo.



Świadczenie będzie ustalane indywidualnie. Uwzględnione zostaną stan cywilny, liczba dzieci, wiek oraz gmina zamieszkania. Przewidziano dodatki na dzieci oraz dla samotnych opiekunów. Jednocześnie obowiązywać będzie limit maksymalnej wypłaty.



Świadczenie integracyjne ma być opodatkowane jak wynagrodzenie. Dotychczasowe świadczenia socjalne i mieszkaniowe były zwolnione z podatku. Rząd zakłada, że zmiana zwiększy przejrzystość systemu i ograniczy ryzyko wypłat wyższych niż potencjalne dochody z pracy.

Uchodźcy zachowają prawo do pomocy doraźnej. Będą mogli wystąpić o wsparcie w pokryciu większych wydatków.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Rząd proponuje następujący poziom świadczeń przed opodatkowaniem:



1. Pojedynczy uchodźcy: 1,8 G (230 600 NOK)



2. Uchodźcy samotni z dziećmi: 2 G (256 200 NOK)



3. Uchodźcy żyjący z małżonkiem lub osobą pozostającą w konkubinacie: 1,33 G (170 800 NOK)



4. Uchodźcy żyjący z małżonkiem lub osobą pozostającą w konkubinacie i mający dzieci: 1,67 G (213 500 NOK)



5. Uchodźcy poniżej 25 roku, w zależności od sytuacji: 1,33 G lub 0,67 G (170 800 NOK lub 85 400 NOK)



Kwoty podano w skali rocznej.

Nie uczysz się i nie pracujesz? Obniżą ci zasiłek Program wprowadzający pozostanie, ale zmieni nazwę na program integracyjny. Uchodźcy nadal będą mieli prawo do nauki języka norweskiego oraz działań szkoleniowych i zawodowych. Po zakończeniu programu osoby bez pracy lub edukacji zostaną objęte obowiązkiem aktywności.



Aktywność ma obejmować działania zawodowe lub edukacyjne. Po sześciu miesiącach wymagane będzie co najmniej 20 godzin tygodniowo. Brak udziału będzie skutkował obniżeniem świadczenia. Redukcja stawki przewidziana jest także po jednym i trzech latach od zakończenia programu.



Rząd podkreśla, że zmiana przepisów ma uprościć pracę gmin i NAV. Jeden zestaw zasad ma zmniejszyć liczbę spraw administracyjnych. Uwolnione zasoby mają zostać skierowane na wsparcie wejścia uchodźców na rynek pracy.

Najważniejsze proponowane zmiany w zakresie integracji uchodźców w Norwegii:



1. Aby otrzymać świadczenie integracyjne, uchodźca musi uczestniczyć w pełnym programie integracyjnym.



2. Uchodźcy, którzy pracują na minimum 80 proc. etatu lub studiują w trybie stacjonarnym, nie otrzymają świadczenia.



3. Osoby, które zakończą program integracyjny podlegają obowiązkowi aktywności zawodowej lub dalszej edukacji. Po sześciu miesiącach wyniesie minimum 20 godzin tygodniowo. Brak spełnienia warunku wiąże się ze stopniową obniżką świadczenia.



4. Jeśli uchodźcy obecnie pobierają świadczenia pomocy społecznej, rząd proponuje wprowadzenie tzw. zasady korona za koronę w celu zwiększenia opłacalności podjęcia pracy.



5. Osoby pozostające w związku małżeńskim lub konkubinacie otrzymują zasiłek na dziecko w wysokości 37 NOK dziennie/9620 NOK rocznie, przy czym limit wynosi troje dzieci.



6. Osoby samotne otrzymują zasiłek na dziecko w wysokości 74 NOK dziennie/19 240 NOK rocznie, przy czym limit wynosi troje dzieci.



W tle reformy pojawia się także sytuacja na rynku pracy. Norwegia zgłasza rosnące zapotrzebowanie na pracowników, szczególnie w sektorze zdrowia i opieki. W nowych przepisach zapisano możliwość pokrycia nadzwyczajnych wydatków oraz zachowanie prawa do pomocy doraźnej, co ma zapewnić bezpieczeństwo finansowe w wyjątkowych sytuacjach.