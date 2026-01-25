Strona korzysta z plików cookies

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

1 NOK

Transport i komunikacja

Historyczny moment w Norwegii. Elektryków więcej niż diesli

Redakcja

25 stycznia 2026 12:46

Kopiuj link
Historyczny moment w Norwegii. Elektryków więcej niż diesli

Od 4 grudnia 2025 roku elbile stanowią najpopularniejszy rodzaj samochodu osobowego w Norwegii. Fot. Shutterstock, za: OFV

W Norwegii po raz pierwszy w historii liczba samochodów elektrycznych przewyższyła liczbę aut z silnikiem Diesla. Dane norweskiej Rady Informacji o Ruchu Drogowym (Opplysningsrådet for veitrafikken, OFV) potwierdzają trwałą zmianę struktury rynku samochodowego.

Do przełomu doszło 4 grudnia 2025 roku. Tego dnia auta elektryczne stały się najliczniejszą grupą norweskiej motoryzacji w kategorii samochodów osobowych. Elektryczność stała się dominującym rodzajem napędu w skali kraju. Zmiana jest efektem wieloletniego wzrostu liczby rejestracji pojazdów elektrycznych. Ten wymuszają m.in. regulacje kraju fiordów, a wcześniej liczne zniżki i oferty korzystne podatkowo.
Elektryczny boom w Norwegii. Wiemy, ile procent aut to elbile

Elektryki przed dieslem w skali kraju

Na początku grudnia 2025 roku auta elektryczne stanowiły 31,78 proc. norweskich samochodów osobowych. Udział samochodów z silnikiem Diesla spadł do 31,76 proc. Samochody benzynowe odpowiadały za 23,90 proc. floty. Hybrydy, zarówno klasyczne, jak i typu plug-in, łącznie stanowiły 12,56 proc.

OFV wskazuje, że to pierwsza taka sytuacja w historii Norwegii. W nowym rynku samochodowym auta benzynowe i Diesla mają obecnie marginalne znaczenie. Jednocześnie ponad dwie trzecie całej floty nadal stanowią pojazdy z napędem spalinowym. Proces wymiany pozostaje nierównomierny w czasie.
Na zdjęciu: liczba pojazdów z silnikiem Diesla oraz z napędem elektrycznym na przestrzeni 2025 roku w Norwegii.

Na zdjęciu: liczba pojazdów z silnikiem Diesla oraz z napędem elektrycznym na przestrzeni 2025 roku w Norwegii.Il. OFV

Szybkie tempo zmian i różnice regionalne

Transformacja postępuje najszybciej w segmencie nowych samochodów. Udział aut elektrycznych w nowej sprzedaży wzrósł z 89,3 proc. w 2024 roku do 95,6 proc. w 2025 roku. W kilku regionach, w tym w Innlandet, Nordland i Troms, ponad 90 proc. nowych aut stanowiły elektryki. W Finnmarku udział wzrósł z 77,68 proc. do 84,69 proc.

Różnice między regionami pozostają wyraźne. Oslo ma najwyższy udział aut elektrycznych w całej flocie, na poziomie 45,54 proc. Wysokie wartości notują także Akershus i Vestland. Najwyższy udział Diesla występuje w Finnmarku, Troms i Nordland, gdzie napęd spalinowy nadal dominuje.
Wszystkie dane i obliczenia wskazują, że ładowanie pojazdu elektrycznego w Norwegii jest tańsze i korzystniejsze niż użytkowanie pojazdów z napędem spalinowym.

Wszystkie dane i obliczenia wskazują, że ładowanie pojazdu elektrycznego w Norwegii jest tańsze i korzystniejsze niż użytkowanie pojazdów z napędem spalinowym.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Dane Norweskiej Rady Informacji o Ruchu Drogowym pokazują, że punkt zwrotny w strukturze rynku samochodowego już nastąpił. Jednocześnie tempo zmian różni się regionalnie i zależy od warunków infrastrukturalnych oraz ram regulacyjnych. Kolejne lata pokażą, jak szybko przewaga aut elektrycznych przełoży się na trwały spadek liczby pojazdów spalinowych w całym kraju.
