Historyczny moment w Norwegii. Elektryków więcej niż diesli
25 stycznia 2026 12:46
Od 4 grudnia 2025 roku elbile stanowią najpopularniejszy rodzaj samochodu osobowego w Norwegii. Fot. Shutterstock, za: OFV
Elektryki przed dieslem w skali kraju
OFV wskazuje, że to pierwsza taka sytuacja w historii Norwegii. W nowym rynku samochodowym auta benzynowe i Diesla mają obecnie marginalne znaczenie. Jednocześnie ponad dwie trzecie całej floty nadal stanowią pojazdy z napędem spalinowym. Proces wymiany pozostaje nierównomierny w czasie.
Na zdjęciu: liczba pojazdów z silnikiem Diesla oraz z napędem elektrycznym na przestrzeni 2025 roku w Norwegii.Il. OFV
Szybkie tempo zmian i różnice regionalne
Różnice między regionami pozostają wyraźne. Oslo ma najwyższy udział aut elektrycznych w całej flocie, na poziomie 45,54 proc. Wysokie wartości notują także Akershus i Vestland. Najwyższy udział Diesla występuje w Finnmarku, Troms i Nordland, gdzie napęd spalinowy nadal dominuje.
Wszystkie dane i obliczenia wskazują, że ładowanie pojazdu elektrycznego w Norwegii jest tańsze i korzystniejsze niż użytkowanie pojazdów z napędem spalinowym.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
